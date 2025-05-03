Участникам ВОВ автоматически выплатят 80 тысяч рублей ко Дню Победы

Ветераны Великой Отечественной войны и вдовы участников войны получат по 80 тысяч рублей к 9 мая. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Деньги переведут автоматически.
«В год 80-летия Победы предусмотрена выплата в размере 80 тысяч рублей участникам Великой Отечественной войны. Эту сумму также получат бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, вдовы и вдовцы погибших в годы войны. Деньги переводятся автоматически, на основании уже имеющихся данных», — передает РИА Новости слова Гаврилова.
Депутат уточнил, что в большинстве регионов России выплаты перечислят до начала праздника. Он добавил, что деньги поступят как через банки, так и через «Почту России».
Ранее глава Социального фонда России Сергей Чирков рассказал, что юбилейные выплаты, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, были перечислены 320 тысячам ветеранов. Все граждане, имеющие право на получение данной меры поддержки, уже получили соответствующие средства.
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