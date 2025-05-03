03 мая 2025

Участникам ВОВ автоматически выплатят 80 тысяч рублей ко Дню Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Выплаты получат ветераны войны
Выплаты получат ветераны войны Фото:

Ветераны Великой Отечественной войны и вдовы участников войны получат по 80 тысяч рублей к 9 мая. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Деньги переведут автоматически.

«В год 80-летия Победы предусмотрена выплата в размере 80 тысяч рублей участникам Великой Отечественной войны. Эту сумму также получат бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, вдовы и вдовцы погибших в годы войны. Деньги переводятся автоматически, на основании уже имеющихся данных», — передает РИА Новости слова Гаврилова.

Депутат уточнил, что в большинстве регионов России выплаты перечислят до начала праздника. Он добавил, что деньги поступят как через банки, так и через «Почту России».

Ранее глава Социального фонда России Сергей Чирков рассказал, что юбилейные выплаты, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, были перечислены 320 тысячам ветеранов. Все граждане, имеющие право на получение данной меры поддержки, уже получили соответствующие средства.

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Ветераны Великой Отечественной войны и вдовы участников войны получат по 80 тысяч рублей к 9 мая. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Деньги переведут автоматически. «В год 80-летия Победы предусмотрена выплата в размере 80 тысяч рублей участникам Великой Отечественной войны. Эту сумму также получат бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, вдовы и вдовцы погибших в годы войны. Деньги переводятся автоматически, на основании уже имеющихся данных», — передает РИА Новости слова Гаврилова. Депутат уточнил, что в большинстве регионов России выплаты перечислят до начала праздника. Он добавил, что деньги поступят как через банки, так и через «Почту России». Ранее глава Социального фонда России Сергей Чирков рассказал, что юбилейные выплаты, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, были перечислены 320 тысячам ветеранов. Все граждане, имеющие право на получение данной меры поддержки, уже получили соответствующие средства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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