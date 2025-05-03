03 мая 2025

WP: Украину ждут проблемы в реализации ресурсной сделки с США

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США вряд ли в ближайшее время возьмутся за разработку ископаемых на Украине
США вряд ли в ближайшее время возьмутся за разработку ископаемых на Украине Фото:
новость из сюжета
США и Украина подписали сделку по минеральным ресурсам

Реализация соглашения между США и Украиной по поставкам полезных ископаемых может столкнуться с серьезными логистическими и экономическими трудностями. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«Соглашение едва ли быстро даст плоды. Реальные поставки титана, графита и лития начнутся в отдаленном будущем, а перспективы нефтегазовой отрасли ограничены», — приводит The Washington Post мнение одного из экспертов в сфере энергетики.

По сведениям издания, США с трудом находит деньги на разведку природных ископаемых на своей территории, а также в Канаде и Австралии. Найти деньги для такой деятельности на Украине будет намного сложнее.

Как сообщало URA.RU, Киев и Вашингтон согласовали подписание меморандума по добыче и использованию минеральных ресурсов после того, как США удалили из документа пункты, не соответствующие требованиям украинской стороны. Ранее Украина и Соединенные Штаты провели первый длительный разговор по драфту соглашения о ископаемых.

Первоначально президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский должны были обсудить сделку по редкоземельным металлам 1 марта. Однако переговоры политиков закончились скандалом.

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Реализация соглашения между США и Украиной по поставкам полезных ископаемых может столкнуться с серьезными логистическими и экономическими трудностями. Об этом сообщила газета The Washington Post. «Соглашение едва ли быстро даст плоды. Реальные поставки титана, графита и лития начнутся в отдаленном будущем, а перспективы нефтегазовой отрасли ограничены», — приводит The Washington Post мнение одного из экспертов в сфере энергетики. По сведениям издания, США с трудом находит деньги на разведку природных ископаемых на своей территории, а также в Канаде и Австралии. Найти деньги для такой деятельности на Украине будет намного сложнее. Как сообщало URA.RU, Киев и Вашингтон согласовали подписание меморандума по добыче и использованию минеральных ресурсов после того, как США удалили из документа пункты, не соответствующие требованиям украинской стороны. Ранее Украина и Соединенные Штаты провели первый длительный разговор по драфту соглашения о ископаемых. Первоначально президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский должны были обсудить сделку по редкоземельным металлам 1 марта. Однако переговоры политиков закончились скандалом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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