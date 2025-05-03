03 мая 2025

В США предупредили об опасных грибах-убийцах, угрожающих миру

FT: грибковые инфекции начнут угрожать миллионам людей из-за изменения климата
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ученые указывают на приближение «переломного момента» в распространении патогенов
Ученые указывают на приближение «переломного момента» в распространении патогенов Фото:

Повышение температуры на планете способствует распространению грибка Aspergillus, угрожающего здоровью миллионов людей. Об этом пишет газета Financial Times.

«Грибы-убийцы будут распространяться по мере потепления климата», — говорится в материале газеты. Там добавили, что повышение температуры ведет к расширению распространения грибка Aspergillus, который ежегодно заражает миллионы людей. Изменения климата увеличивают географию потенциально смертельных патогенов, включая грибковые инфекции, описание которых затруднено из-за их устойчивости к медикаментам и нехватки эффективного лечения.

Ученые подчеркивают, что мир приближается к «переломному моменту» в распространении этих патогенов. Более 90% видов грибов еще не изучены, что делает их менее исследованными по сравнению с многими растениями и животными. Ежегодно от инвазивных грибковых инфекций умирает около 3,8 миллиона человек, причем аспергиллез представляет особую опасность для людей с ослабленной иммунной системой.

Aspergillus fumigatus, один из самых опасных грибков, может распространиться на 77% новых территорий к 2100 году, если продолжится использование ископаемого топлива. Это может привести к дополнительным девяти миллионам зараженных в Европе, заключили в материале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Повышение температуры на планете способствует распространению грибка Aspergillus, угрожающего здоровью миллионов людей. Об этом пишет газета Financial Times. «Грибы-убийцы будут распространяться по мере потепления климата», — говорится в материале газеты. Там добавили, что повышение температуры ведет к расширению распространения грибка Aspergillus, который ежегодно заражает миллионы людей. Изменения климата увеличивают географию потенциально смертельных патогенов, включая грибковые инфекции, описание которых затруднено из-за их устойчивости к медикаментам и нехватки эффективного лечения. Ученые подчеркивают, что мир приближается к «переломному моменту» в распространении этих патогенов. Более 90% видов грибов еще не изучены, что делает их менее исследованными по сравнению с многими растениями и животными. Ежегодно от инвазивных грибковых инфекций умирает около 3,8 миллиона человек, причем аспергиллез представляет особую опасность для людей с ослабленной иммунной системой. Aspergillus fumigatus, один из самых опасных грибков, может распространиться на 77% новых территорий к 2100 году, если продолжится использование ископаемого топлива. Это может привести к дополнительным девяти миллионам зараженных в Европе, заключили в материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...