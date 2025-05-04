Минобороны РФ: силы ПВО сбили 13 украинских беспилотников

Над Ростовской областью сбили 11 БПЛА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские силы ПВО за ночь ликвидировали 13 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что 11 БПЛА были сбиты над Ростовской областью, еще по одному — над Белгородской и Брянской областями.
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