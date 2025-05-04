Минобороны РФ: силы ПВО сбили 13 украинских беспилотников

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Над Ростовской областью сбили 11 БПЛА
Над Ростовской областью сбили 11 БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы ПВО за ночь ликвидировали 13 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что 11 БПЛА были сбиты над Ростовской областью, еще по одному — над Белгородской и Брянской областями.

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Российские силы ПВО за ночь ликвидировали 13 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что 11 БПЛА были сбиты над Ростовской областью, еще по одному — над Белгородской и Брянской областями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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