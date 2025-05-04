Россиянам раскрыли, сколько получают сотрудники в нефтегазовой отрасли

Самые высокие зарплаты в нефтегазовой отрасли у супервайзеров по бурению и инженеров автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) от 90 тысяч рублей в месяц. Об этом стало известно из данных сервисно-рекрутинговой компании Fersol.
«Инженер по бурению (от 90 до 200 тысяч) / Супервайзер по бурению (от 90 до 180 тысяч). Супервайзер по капитальному ремонту скважин (КРС) (от 90 до 180 тысяч). Инженер АСУ ТП от 90 до 300 тысяч», — передает данные Fersol РИА Новости. Отмечается, что такие профессии требуют высшего образования в соответствующих областях.
Кроме того, для карьерного роста в нефтегазовой отрасли необходимо набраться опыта работы на месторождениях. Высокие зарплаты также наблюдаются у специалистов, занимающихся геодезическими и картографическими работами в горной отрасли (маркшейдеры), инженеров по эксплуатации оборудования и специалистов в области охраны труда, их доход может достигать до 250-300 тысяч рублей в месяц.
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