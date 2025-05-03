03 мая 2025

ABC: очередной самолет рухнул в США прямо на жилой район

© Служба новостей «URA.RU»
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Небольшой самолет упал в США
Небольшой самолет упал в США Фото:

В Калифорнии (США) разбился небольшой самодельный самолет, пилот погиб. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные власти и Федеральное управление гражданской авиации. Судно упало прямо на жилой район.

«Небольшой самодельный самолет разбился в Калифорнии, он нанес повреждения двум домам и загорелся... Неизвестный пилот был единственным человеком на борту разбившегося Vans RV-10... Пилот погиб», — говорится в публикации на сайте телеканала ABC со ссылкой на местных чиновников и FAA. Представитель пожарной службы уточнил, что жители пострадавших домов не получили травм, а возгорание было оперативно ликвидировано.

За последнее время в США произошло несколько серьезных авиапроисшествий с человеческими жертвами. В числе последних случаев — крушение вертолета в реку Гудзон около Нью-Йорка, где погибли шесть человек. Также произошла авария самолета Cessna 310 во Флориде с тремя погибшими и инцидент с легкомоторным самолетом на Аляске, где жертвами стали двое.

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В Калифорнии (США) разбился небольшой самодельный самолет, пилот погиб. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные власти и Федеральное управление гражданской авиации. Судно упало прямо на жилой район. «Небольшой самодельный самолет разбился в Калифорнии, он нанес повреждения двум домам и загорелся... Неизвестный пилот был единственным человеком на борту разбившегося Vans RV-10... Пилот погиб», — говорится в публикации на сайте телеканала ABC со ссылкой на местных чиновников и FAA. Представитель пожарной службы уточнил, что жители пострадавших домов не получили травм, а возгорание было оперативно ликвидировано. За последнее время в США произошло несколько серьезных авиапроисшествий с человеческими жертвами. В числе последних случаев — крушение вертолета в реку Гудзон около Нью-Йорка, где погибли шесть человек. Также произошла авария самолета Cessna 310 во Флориде с тремя погибшими и инцидент с легкомоторным самолетом на Аляске, где жертвами стали двое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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