03 мая 2025

Гладков: снаряд ВСУ ранил семью в Белгородской области

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Вячеслав Гладков сообщил, что в результате инцидента пострадало три человека
Вячеслав Гладков сообщил, что в результате инцидента пострадало три человека Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В селе Архангельское Белгородской области в результате прилета боеприпаса во двор частного домовладения пострадала семья из трех человек. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков в с воем telegram-канале

«В селе Архангельское Шебекинского округа в результате прилета боеприпаса во двор частного домовладения ранена семья из трех человек. Пострадавшие с баротравмами и контузиями самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ», — написал Гладков.

Глава региона отметил, что после оказанной медпомощи «скорая помощь» доставила пожилую женщину во вторую горбольницу Белгорода, а ее 16-летнего внука — детскую областную клиническую больницу. Отец подростка от госпитализации отказался.

Ранее в Белгородской области уже фиксировались случаи обстрелов, в результате которых были ранены и погибли мирные жители. Так, при атаках на населенные пункты региона пострадали восемь человек, двое погибли, еще несколько получили различные травмы и были госпитализированы.

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В селе Архангельское Белгородской области в результате прилета боеприпаса во двор частного домовладения пострадала семья из трех человек. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков в с воем telegram-канале.  «В селе Архангельское Шебекинского округа в результате прилета боеприпаса во двор частного домовладения ранена семья из трех человек. Пострадавшие с баротравмами и контузиями самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ», — написал Гладков. Глава региона отметил, что после оказанной медпомощи «скорая помощь» доставила пожилую женщину во вторую горбольницу Белгорода, а ее 16-летнего внука — детскую областную клиническую больницу. Отец подростка от госпитализации отказался. Ранее в Белгородской области уже фиксировались случаи обстрелов, в результате которых были ранены и погибли мирные жители. Так, при атаках на населенные пункты региона пострадали восемь человек, двое погибли, еще несколько получили различные травмы и были госпитализированы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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