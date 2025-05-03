03 мая 2025

В Вашингтоне украинские провокаторы попытались сорвать «Бессмертный полк»

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция «Бессмертный полк» не проходила в Вашингтоне шесть лет
Акция «Бессмертный полк» не проходила в Вашингтоне шесть лет Фото:

В Вашингтоне прошла акция «Бессмертный полк». Мероприятие сопровождалось провокациями: люди с украинскими флагами кричали в адрес участников акции антироссийские лозунги. Об этом рассказал советник-посланник посольства России в США Александр Ким.

«Не обошлось без провокаций», — передает слова Кима «Коммерсант». Отмечается, что люди, держа в руках украинские флаги, выкрикивали в адрес участников шествия лозунги, направленные против России. При этом Ким отметил, что политическая обстановка в целом немного улучшилась по сравнению с прошлыми годами.

Также он сообщил о планах провести еще одно шествие 8 мая. Акция не проходила в Вашингтоне шесть лет из-за пандемии и политических трудностей, но в этом году организаторы смогли согласовать мероприятие.

Около 200 человек начали шествие от Белого дома к мемориалу Второй мировой войны. Участники, включая представителей российского посольства и американцев, чьи родственники воевали, держали в руках фотографии своих предков.

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В Вашингтоне прошла акция «Бессмертный полк». Мероприятие сопровождалось провокациями: люди с украинскими флагами кричали в адрес участников акции антироссийские лозунги. Об этом рассказал советник-посланник посольства России в США Александр Ким. «Не обошлось без провокаций», — передает слова Кима «Коммерсант». Отмечается, что люди, держа в руках украинские флаги, выкрикивали в адрес участников шествия лозунги, направленные против России. При этом Ким отметил, что политическая обстановка в целом немного улучшилась по сравнению с прошлыми годами. Также он сообщил о планах провести еще одно шествие 8 мая. Акция не проходила в Вашингтоне шесть лет из-за пандемии и политических трудностей, но в этом году организаторы смогли согласовать мероприятие. Около 200 человек начали шествие от Белого дома к мемориалу Второй мировой войны. Участники, включая представителей российского посольства и американцев, чьи родственники воевали, держали в руках фотографии своих предков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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