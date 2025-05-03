Юрист Пономарева: за мойку авто россияне рискуют нарваться на штраф

Автомобиль следует мыть только в специально отведенных местах. Если делать это на даче, можно получить штраф. Об этом рассказала юрист Елена Пономарева.
«Автовладельца могут привлечь к ответственности за нарушение закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 6.3 КоАП). Это предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей. Если привлекут по статье 8.6 КоАП за порчу земель, штраф будет от 3 до 5 тысяч рублей. А если мыть автомобиль на берегу водоема, то придется заплатить от 3 до 4,5 тысячи рублей (статья 8.42 КоАП)», — рассказала эксперт агентству «Прайм».
По словам Пономаревой, закон не запрещает протирать тряпкой фары, стекла и регистрационные знаки. Это не полноценная мойка автомобиля, поэтому штрафа не будет.
Ранее URA.RU рассказывало, что законом запрещено мытье машины во дворе многоэтажного дома или на парковке рядом с ним. При этом для владельцев частных домов и дач допускается мойка только при соблюдении санитарных и экологических норм, иначе сумма штрафа может составить до 1% кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тысяч рублей.
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