03 мая 2025

Mash: техно-вечеринку в Петербурге разогнали силовики. Видео

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В ночном клубе прошел рейд
В ночном клубе прошел рейд Фото:

Правоохранители разогнали в Санкт-Петербурге техно-вечеринку в клубе Kontrkult. Об этом сообщили очевидцы с места событий.

«В полвторого ночи 4 мая в клуб зашли около 20 сотрудников МВД. Посетителей выгнали, некоторых увезли в автозаках», — передает telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что в клубе тусовались около 250 человек. Силовики искали запрещенные вещества, сообщает канал.

Ранее в Петербурге был проведен совместный рейд с участием сотрудников ОМОНа. Это мероприятие было направлено на усиление контроля за соблюдением законодательства в области воинского учета. 

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Правоохранители разогнали в Санкт-Петербурге техно-вечеринку в клубе Kontrkult. Об этом сообщили очевидцы с места событий. «В полвторого ночи 4 мая в клуб зашли около 20 сотрудников МВД. Посетителей выгнали, некоторых увезли в автозаках», — передает telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев. Уточняется, что в клубе тусовались около 250 человек. Силовики искали запрещенные вещества, сообщает канал. Ранее в Петербурге был проведен совместный рейд с участием сотрудников ОМОНа. Это мероприятие было направлено на усиление контроля за соблюдением законодательства в области воинского учета. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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