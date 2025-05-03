Правоохранители разогнали в Санкт-Петербурге техно-вечеринку в клубе Kontrkult. Об этом сообщили очевидцы с места событий.
«В полвторого ночи 4 мая в клуб зашли около 20 сотрудников МВД. Посетителей выгнали, некоторых увезли в автозаках», — передает telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев.
Уточняется, что в клубе тусовались около 250 человек. Силовики искали запрещенные вещества, сообщает канал.
Ранее в Петербурге был проведен совместный рейд с участием сотрудников ОМОНа. Это мероприятие было направлено на усиление контроля за соблюдением законодательства в области воинского учета.
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