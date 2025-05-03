В США раскрыли планы Европы по сделке с Россией

Украина и страны Европы не заинтересованы в заключении сделки с Россией по урегулированию конфликта. Даже если Москва и Вашингтон придут к соглашению, этого недостаточно для достижения мира — потребуется еще убедить Киев и другие государства соблюдать условия договоренностей. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«Европа и Украина не заинтересованы в компромиссах. И уж точно не заинтересованы в сделке с Россией», — процитировало Миршаймера РИА Новости.
Также профессор отметил три ключевые проблемы, которые препятствуют поиску решения: вопрос спорных территорий, демилитаризация и гарантии безопасности. Позиции сторон по этим пунктам кардинально противоположны, что делает возможность достижения компромисса крайне маловероятной.
Как сообщало URA.RU ранее, статус Крыма является ключевым вопросом в переговорах по мирному урегулированию конфликта РФ и Украины. Киев опасается признания этой территории российской, отметила телекомпания NBC.
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