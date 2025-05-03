03 мая 2025

В США раскрыли планы Европы по сделке с Россией

Профессор Миршаймер: Европа и Украина откажутся от сделок с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперт подчеркнул, что компромисса по российско-украинскому конфликту достичь крайне сложно
Эксперт подчеркнул, что компромисса по российско-украинскому конфликту достичь крайне сложно Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украина и страны Европы не заинтересованы в заключении сделки с Россией по урегулированию конфликта. Даже если Москва и Вашингтон придут к соглашению, этого недостаточно для достижения мира — потребуется еще убедить Киев и другие государства соблюдать условия договоренностей. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Европа и Украина не заинтересованы в компромиссах. И уж точно не заинтересованы в сделке с Россией», — процитировало Миршаймера РИА Новости.

Также профессор отметил три ключевые проблемы, которые препятствуют поиску решения: вопрос спорных территорий, демилитаризация и гарантии безопасности. Позиции сторон по этим пунктам кардинально противоположны, что делает возможность достижения компромисса крайне маловероятной.

Как сообщало URA.RU ранее, статус Крыма является ключевым вопросом в переговорах по мирному урегулированию конфликта РФ и Украины. Киев опасается признания этой территории российской, отметила телекомпания NBC.

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Украина и страны Европы не заинтересованы в заключении сделки с Россией по урегулированию конфликта. Даже если Москва и Вашингтон придут к соглашению, этого недостаточно для достижения мира — потребуется еще убедить Киев и другие государства соблюдать условия договоренностей. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. «Европа и Украина не заинтересованы в компромиссах. И уж точно не заинтересованы в сделке с Россией», — процитировало Миршаймера РИА Новости. Также профессор отметил три ключевые проблемы, которые препятствуют поиску решения: вопрос спорных территорий, демилитаризация и гарантии безопасности. Позиции сторон по этим пунктам кардинально противоположны, что делает возможность достижения компромисса крайне маловероятной. Как сообщало URA.RU ранее, статус Крыма является ключевым вопросом в переговорах по мирному урегулированию конфликта РФ и Украины. Киев опасается признания этой территории российской, отметила телекомпания NBC.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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