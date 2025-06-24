Всемирно известный свердловчанин стал героем остросюжетного зрелища

Костя Цзю поучаствует в новом реалити-шоу «Большой куш»
© Служба новостей «URA.RU»
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Костя Цзю будет в команде с боксером Денисом Лебедевым (слева)
Костя Цзю будет в команде с боксером Денисом Лебедевым (слева) Фото:

Чемпион мира по боксу Костя Цзю (родом из Серова Свердловской области) стал участником нового шоу «Большой куш. Бангкок». Он поборется за приз в 10 млн рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе ТНТ.

«Каждая пара получает по чемодану, только в одном из которых спрятаны 10 миллионов рублей. В остальных — пустота или билет на вылет. Героям предстоит не только пройти сложнейшие испытания, но и доказать, что стратегия и умение доверять друг другу важнее удачи», — поделились представители телеканала.

В шоу примут участие шоумен Тимур Родригез, боксеры Денис Лебедев и Костя Цзю, блогеры Айза Лилуна-Ай и Наташа Гасанханова, Оксана Самойлова, Джиган, Анна Хилькевич, Артур Мартиросян, Эвелина Тарханова (Лунаком) и другие звезды. Ведущими станут Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

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Чемпион мира по боксу Костя Цзю (родом из Серова Свердловской области) стал участником нового шоу «Большой куш. Бангкок». Он поборется за приз в 10 млн рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе ТНТ. «Каждая пара получает по чемодану, только в одном из которых спрятаны 10 миллионов рублей. В остальных — пустота или билет на вылет. Героям предстоит не только пройти сложнейшие испытания, но и доказать, что стратегия и умение доверять друг другу важнее удачи», — поделились представители телеканала. В шоу примут участие шоумен Тимур Родригез, боксеры Денис Лебедев и Костя Цзю, блогеры Айза Лилуна-Ай и Наташа Гасанханова, Оксана Самойлова, Джиган, Анна Хилькевич, Артур Мартиросян, Эвелина Тарханова (Лунаком) и другие звезды. Ведущими станут Павел Воля и Ляйсан Утяшева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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