Всемирно известный свердловчанин стал героем остросюжетного зрелища

Чемпион мира по боксу Костя Цзю (родом из Серова Свердловской области) стал участником нового шоу «Большой куш. Бангкок». Он поборется за приз в 10 млн рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе ТНТ.
«Каждая пара получает по чемодану, только в одном из которых спрятаны 10 миллионов рублей. В остальных — пустота или билет на вылет. Героям предстоит не только пройти сложнейшие испытания, но и доказать, что стратегия и умение доверять друг другу важнее удачи», — поделились представители телеканала.
В шоу примут участие шоумен Тимур Родригез, боксеры Денис Лебедев и Костя Цзю, блогеры Айза Лилуна-Ай и Наташа Гасанханова, Оксана Самойлова, Джиган, Анна Хилькевич, Артур Мартиросян, Эвелина Тарханова (Лунаком) и другие звезды. Ведущими станут Павел Воля и Ляйсан Утяшева.
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