Свердловчанам придется больше тратить на покупку мебели и медицинских товаров

В Свердловской области мебель подорожала на 0,97%, а медицинские товары — на 1,05% в течение мая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.
«Это в большей степени связано с увеличением затрат производителей и продавцов на производство и реализацию из-за удорожания материалов и сырья, логистики и роста расходов на заработную плату. Устойчиво высокий спрос позволяет производителям переносить эти затраты в цены товаров», — пояснили в пресс-службе. Там же отметили, что за 12 месяцев стоимость товаров этих категорий выросла значительнее, чем на непродовольственные товары в целом.
Иная динамика зафиксирована в сфере техники и электроники, эти товары стали дешевле на 0,81%. Телерадиотовары подешевели на 4,66%, компьютеры — на 1,78%, а инструменты и различное оборудование — на 1,38%.
«За счет укрепившегося рубля новые поставки из-за рубежа стали дешевле, и продавцы снижали цены для стимулирования спроса, который уменьшился из-за охлаждения потребительского кредитования», — отметили аналитики банка. Например, годом ранее компьютеры стоили дороже на 4,01%, а телевизоры — на 8,42%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!