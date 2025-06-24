Свердловчанам придется больше тратить на покупку мебели и медицинских товаров

В Свердловской области мебель подорожала на 0,97% в течение мая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мебель подорожала на 0,97% в мае
Мебель подорожала на 0,97% в мае Фото:

В Свердловской области мебель подорожала на 0,97%, а медицинские товары — на 1,05% в течение мая. Об  этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

«Это в  большей степени связано с  увеличением затрат производителей и продавцов на  производство и реализацию из-за  удорожания материалов и сырья, логистики и роста расходов на  заработную плату. Устойчиво высокий спрос позволяет производителям переносить эти затраты в  цены товаров», — пояснили в пресс-службе. Там же отметили, что за  12 месяцев стоимость товаров этих категорий выросла значительнее, чем на непродовольственные товары в целом.

Иная динамика зафиксирована в сфере техники и электроники, эти товары стали дешевле на 0,81%. Телерадиотовары подешевели на 4,66%, компьютеры — на 1,78%, а инструменты и различное оборудование — на 1,38%.

«За счет укрепившегося рубля новые поставки из-за рубежа стали дешевле, и продавцы снижали цены для стимулирования спроса, который уменьшился из-за охлаждения потребительского кредитования», — отметили аналитики банка. Например, годом ранее компьютеры стоили дороже на 4,01%, а телевизоры — на 8,42%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области мебель подорожала на 0,97%, а медицинские товары — на 1,05% в течение мая. Об  этом сообщили в пресс -службе регионального отделения Банка России. «Это в  большей степени связано с  увеличением затрат производителей и продавцов на  производство и реализацию из-за  удорожания материалов и сырья, логистики и роста расходов на  заработную плату. Устойчиво высокий спрос позволяет производителям переносить эти затраты в  цены товаров», — пояснили в пресс-службе. Там же отметили, что за  12 месяцев стоимость товаров этих категорий выросла значительнее, чем на непродовольственные товары в целом. Иная динамика зафиксирована в сфере техники и электроники, эти товары стали дешевле на 0,81%. Телерадиотовары подешевели на 4,66%, компьютеры — на 1,78%, а инструменты и различное оборудование — на 1,38%. «За счет укрепившегося рубля новые поставки из-за рубежа стали дешевле, и продавцы снижали цены для стимулирования спроса, который уменьшился из-за охлаждения потребительского кредитования», — отметили аналитики банка. Например, годом ранее компьютеры стоили дороже на 4,01%, а телевизоры — на 8,42%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...