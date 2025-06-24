Вдова уральского хирурга Мансурова рассказала, почему он отказался от работы в Москве и Европе

Уральский хирург и заведующий вторым хирургическим отделением Свердловской ОКБ №1 Юрий Мансуров, погибший от ковида, стоял у истоков роботизированной хирургии в России. Об этом URA.RU рассказала вдова врача Юлия Мансурова в честь пятилетия со дня его памяти. По словам Юлии, ее муж обладал уникальными навыками, и поэтому его множество раз звали на работу в клиники Европы, Петербурга и Москвы.
«Он был патриотом страны. Долгое время у него был самый большой опыт в России. О переезде и переходе в зарубежные больницы не могло быть речи. Но клиники Москвы и Петербурга соблазняли, чем могли: деньгами, оборудованием, соцпакетом. Но муж хотел служить только своей родине, своему городу, Свердловской области», — рассказала Юлия Мансурова.
Она отметила, что к уральскому хирургу ехали пациенты как со всей России, так и из-за рубежа. Квалификация Юрия Мансурова позволяла ему с нуля разрабатывать методики лечения, которые он применял для спасения людей.
«Ему было важно, чтобы человек не просто жил, а не терял качества этой самой бесценной жизни. К нему ездили, в том числе очень известные люди. Но из Екатеринбурга, из своей первой областной больницы, он не двинулся. Многие из его больных, которых он когда-то спас, живут. Юрий не работал — он служил людям по призванию. И погиб ради свердловских пациентов», — рассказала Юлия.
Она отметила, что авторитет ее мужа среди коллег был так высок, что после его гибели некоторые молодые хирурги, которые один-два раза ассистировали Юрию на операциях, стали звать себя его учениками. Хотя попасть в число его воспитанников было сложно.
Как подчеркнули в пресс-службе ОКБ №1, Юрий Мансуров первым в стране провел с помощью робота операцию по резекции толстой кишки, а также сделал заднюю сепарационную пластику при больших и гигантских вентральных грыжах. Кроме того, он создал новую хирургическую процедуру — открытую трансанальную полнослойную резекцию прямой кишки.
«Юрий Владимирович внес заметный вклад в общую теорию эндохирургии, предложив вариант задней сепарационной пластики брюшной стенки с сохранением функции поперечной мышцы. Он неоднократно выступал с докладами, лекциями и мастер-классами на общероссийских и международных конференциях. Это был опытный врач и педагог, занимавшийся обучением хирургов и колопроктологов в Свердловской области и по всему УрФО», — подчеркнули в областной больнице.
Напомним, что Юрий Мансуров погиб от ковида пять лет назад — 24 июня 2020 года. Выдающийся хирург стал воплощением героизма в пандемию и одним из символов победы над страшной болезнью. Хирурга посмертно наградили Орденом Пирогова. В 2022 году в честь врача переименовали сквер в Юго-Западном районе Екатеринбурга.
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