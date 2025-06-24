Яйца стремительно дешевеют в Свердловской области

Стоимость яиц в Свердловской области снизилась на 4,31% за неделю
© Служба новостей «URA.RU»
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Десяток яиц подешевел до 89,43 рубля в среднем
Десяток яиц подешевел до 89,43 рубля в среднем Фото:

Стоимость яиц в Свердловской области продолжает снижаться, так, с 9 по 16 июня цена десятка составила 89,43 рубля в среднем. Актуальные данные опубликованы на официальном сайте Свердловскстата.

По данным регионального отделения Банка России, сильнее всего среди продовольственных товаров в мае подешевели именно яйца. За год их стоимость снизилась на 19% из-за того, что владельцы птицефабрик продолжают наращивать производство.

«Поскольку яйца — товар с ограниченным сроком хранения, продавцы снижают цены, чтобы их продукцию быстрее раскупили», — отметили в пресс-службе банка. Там же отметили, что в мае по сравнению с апрелем дешевели молоко, творог, сливочное масло, вермишель, пшено и рис.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге яйца начали продавать за 30 и 49,99 руля. Лидером по самому низкому ценнику стала торговая сеть «Монетка». 

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Стоимость яиц в Свердловской области продолжает снижаться, так, с 9 по 16 июня цена десятка составила 89,43 рубля в среднем. Актуальные данные опубликованы на официальном сайте Свердловскстата . По данным регионального отделения Банка России, сильнее всего среди продовольственных товаров в мае подешевели именно яйца. За год их стоимость снизилась на 19% из-за того, что владельцы птицефабрик продолжают наращивать производство. «Поскольку яйца — товар с ограниченным сроком хранения, продавцы снижают цены, чтобы их продукцию быстрее раскупили», — отметили в пресс-службе банка. Там же отметили, что в мае по сравнению с апрелем дешевели молоко, творог, сливочное масло, вермишель, пшено и рис. Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге яйца начали продавать за 30 и 49,99 руля. Лидером по самому низкому ценнику стала торговая сеть «Монетка». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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