Яйца стремительно дешевеют в Свердловской области

Стоимость яиц в Свердловской области продолжает снижаться, так, с 9 по 16 июня цена десятка составила 89,43 рубля в среднем. Актуальные данные опубликованы на официальном сайте Свердловскстата.
По данным регионального отделения Банка России, сильнее всего среди продовольственных товаров в мае подешевели именно яйца. За год их стоимость снизилась на 19% из-за того, что владельцы птицефабрик продолжают наращивать производство.
«Поскольку яйца — товар с ограниченным сроком хранения, продавцы снижают цены, чтобы их продукцию быстрее раскупили», — отметили в пресс-службе банка. Там же отметили, что в мае по сравнению с апрелем дешевели молоко, творог, сливочное масло, вермишель, пшено и рис.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге яйца начали продавать за 30 и 49,99 руля. Лидером по самому низкому ценнику стала торговая сеть «Монетка».
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