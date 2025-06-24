Трехлетняя девочка выпала с четвертого этажа в свердловском городе

В Верхней Салде (Свердловская область) 23 июня трехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа и выжила. Прибывшие на место медики зафиксировали у малышки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, травму живота и травматический шок, рассказали в пресс-службе Верхнесалдинской центральной районной больницы.
«Проведя все необходимые оперативные мероприятия для спасения жизни ребенка, фельдшеры доставили пострадавшую в реанимационное отделение Нижнетагильской детской больницы», — пояснили там.
Глава отделения скорой помощи Верхнесалдинской ЦРБ Елена Майкова пояснила, что в пути медикам приходилось несколько раз стабилизировать состояние пострадавшей. Примерно через час после падения девочку передали реанимационной бригаде.
По словам главврача учреждения Владимира Ямангулова, малышка в сознании, ее жизни ничего не угрожает, однако ее состояние остается стабильно тяжелым. «Мы постоянно на связи с коллегами из Нижнего Тагила, которые сейчас делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия тяжелейших травм и восстановить функции органов жизнеобеспечения», — отметил он.
Известно, что ребенок из многодетной семьи. Расследуют обстоятельства ЧП сотрудники полиции и социальных служб города.
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