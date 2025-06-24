Под Екатеринбургом выберут главную славянскую красавицу

В Арамили пройдет конкурс «Уральская богиня»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конкурс пройдет 12 июля
Конкурс пройдет 12 июля Фото:

В Арамили (Свердловская область) пройдет конкурс «Уральская богиня». Участницы в традиционных славянских нарядах поборются за титул и кокошник, но соревноваться им предстоит не только в красоте. Об этом URA.RU рассказали организаторы.

«Девушкам предстоит пройти три испытания: чистку картофеля на скорость, пришивание пуговицы к ткани на время, создание самой необычной прически с лентой. Победительницу выберут путем народного голосования. Приз — кокошник от модного дома „Васеньковы“», — рассказали представители конкурса.

Мероприятие пройдет 12 июля в рамках фестиваля «Макушки лета». Таким образом хотят возродить старый славянский праздник, в который устраивали ярмарки, песни, пляски, хороводы, запуск венков по воде, прыжки через костер.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Арамили (Свердловская область) пройдет конкурс «Уральская богиня». Участницы в традиционных славянских нарядах поборются за титул и кокошник, но соревноваться им предстоит не только в  красоте. Об этом URA.RU рассказали организаторы. «Девушкам предстоит пройти три испытания: чистку картофеля на скорость, пришивание пуговицы к ткани на время, создание самой необычной прически с лентой. Победительницу выберут путем народного голосования. Приз — кокошник от модного дома „Васеньковы“», — рассказали представители конкурса. Мероприятие пройдет 12 июля в рамках фестиваля «Макушки лета». Таким образом хотят возродить старый славянский праздник, в который устраивали ярмарки, песни, пляски, хороводы, запуск венков по воде, прыжки через костер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...