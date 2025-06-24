Под Екатеринбургом выберут главную славянскую красавицу

В Арамили (Свердловская область) пройдет конкурс «Уральская богиня». Участницы в традиционных славянских нарядах поборются за титул и кокошник, но соревноваться им предстоит не только в красоте. Об этом URA.RU рассказали организаторы.
«Девушкам предстоит пройти три испытания: чистку картофеля на скорость, пришивание пуговицы к ткани на время, создание самой необычной прически с лентой. Победительницу выберут путем народного голосования. Приз — кокошник от модного дома „Васеньковы“», — рассказали представители конкурса.
Мероприятие пройдет 12 июля в рамках фестиваля «Макушки лета». Таким образом хотят возродить старый славянский праздник, в который устраивали ярмарки, песни, пляски, хороводы, запуск венков по воде, прыжки через костер.
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