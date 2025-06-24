На конкурс «Мисс Екатеринбург — 2025» отобрали 18 девушек из 300 красоток. Кастинг прошел в креативном кластере «Домна».
Участницами стали: Василиса Андреева, Зоя Белоногова, Аида Берг, Мария Власко-Власенко, Ксения Иванова, Валентина Катаева, Анастасия Костова, Марина Кулижникова, Варвара Макарова, Кристина Михайлова, София Патрушева, Екатерина Прибылова, Надежда Рассохина, Яна Рукаванова, Софья Савчук, Дарья Сединкина, Валерия Сиомикова и Дарья Ширыкалова. Конкурсантки, которые не смогут проявить себя, будут выбывать — до финала дойдет только 12 девушек.
В ближайший месяц екатеринбурженкам предстоит учиться дефиле, заниматься фитнесом, постановкой речи, проходить различные мастер-классы. Финальное шоу состоится в августе и будет приурочено к празднованию Дня города. Победительница получит путевку на двоих в Японию и колье-бодичейн с малахитом.
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