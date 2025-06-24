В Екатеринбурге начался сезон лесной земляники, самый маленький объем торговцы предлагают купить за 450 рублей. Корреспондент URA.RU объехал местные рынки, чтобы выяснить, где найти самые дешевые ягоды.
На Шарташском рынке артинскую землянику продают от 450 до 550 рублей за 0,5 литра. Стоимость зависит от конкретного продавца. Землянику из лесов Екатеринбурга продают некоторые точки областного рынка на Громова. Цены варьируются от 470 до 660 рублей за 0,5 литра.
Красноуфимская земляника там же продается от 450 рублей за маленький объем. Продавцы обещают сделать скидку, если купить от двух банок за раз.
По сравнению с 2024 годом цены на землянику выросли. Прошлым летом баночки продавали только по 450 рублей, текущим летом вариативность стоимости расширилась.
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