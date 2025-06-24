В Екатеринбурге силовики выйдут дежурить на площади 1905 года, где все это время будет проходить фестиваль «Лето на площади». Силовую охрану организуют на время всего ивента. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов, рассказали в пресс-службе администрации.
«Согласовать с УМВД РФ по Екатеринбургу реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности места массового пребывания людей», — следует из документа. Следить за порядком будут сотрудники МВД и Росгвардии.
Фестиваль напротив здания мэрии будет проходить с 29 июня по 29 сентября. Парковку машин полностью запретят. Предполагается, что на локации будут проводить спортивные мероприятия, выставки, концерты и ярмарки.
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