Уральским боксерам будут ежемесячно платить стипендии до 30 тысяч рублей

Боксеры Свердловской области, показавшие высокие результаты на чемпионате Урала и первенстве России, получат ежемесячные стипендии до 30 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной федерации бокса.
«В Санкт-Петербурге прошли бои сборной России против сборной мира, и в двух зрелищных поединках победу одержали наши земляки — Всеволод Шумков и Александр Зырянов, воспитанники каменск-уральской школы бокса. Как руководителю федерации, мне досадно, что предыдущее руководство областной федерации упустило таких перспективных боксеров, которые сейчас боксируют за другой регион. Чтобы исключить подобные моменты в будущем, мы стараемся поддержать спортсменов», — отметил председатель правления областной федерации бокса Михаил Кайгородов.
Спортсмены подпишут официальные контракты и будут получать стипендии в течение года. Размер поддержки зависит от результата: 30 тысяч рублей ежемесячно получат победители чемпионата УрФО и первенства России, 20 тысяч — призеры, занявшие второе место, 10 тысяч — третье. В списке стипендиатов 2025 года — 13 мужчин и 4 женщины из разных весовых категорий. Финансирование направлено на решение бытовых вопросов спортсменов и создание условий для их профессионального роста в регионе. Областная федерация бокса выразила благодарность члену своего наблюдательного совета Федору Дудкину (ГК «Скон») за финансовую поддержку для выплаты стипендий.
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