Чиновники схитрили, выбивая льготу для «Екатеринбург Арены»

Думу просят освободить «Екатеринбург Арену» от налога

21 ноября 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

«Екатеринбург Арене» не хватает денег Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловское минспорта предприняло новую попытку освободить «Екатеринбург Арену» от уплаты земельного налога. Но сделало это в обход администрации. Вопрос рассматривали на заседании комиссии думы по бюджету. В прошлом году депутаты уже отказывали областной власти: она и руководство арены обратились в думу, но сделали это без уважения. В этот раз налога вообще не было в теме доклада, но все понимали, что вопрос поднимут. «Причем почему-то снова минспорта и арена не отправили материалы в мэрию. Очевидно, что не просто так», — говорил перед заседанием комиссии один из ее участников. Замминистра спорта Сергей Набоких действительно про льготу заговорил. «На сегодняшний день мы обращаемся к вам с просьбой предоставить нам льготу с учетом того, что содержать стадион нужно. На самоокупаемость мы не вышли и в ближайшее время не выйдем. Поэтому просим вас рассмотреть вопрос о предоставлении льготы для «Екатеринбург-Арены на ближайшие пять лет», — сказал Набоких. Пожелание приняли к сведению. Дискуссия продолжится. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловское минспорта предприняло новую попытку освободить «Екатеринбург Арену» от уплаты земельного налога. Но сделало это в обход администрации. Вопрос рассматривали на заседании комиссии думы по бюджету. В прошлом году депутаты уже отказывали областной власти: она и руководство арены обратились в думу, но сделали это без уважения. В этот раз налога вообще не было в теме доклада, но все понимали, что вопрос поднимут. «Причем почему-то снова минспорта и арена не отправили материалы в мэрию. Очевидно, что не просто так», — говорил перед заседанием комиссии один из ее участников. Замминистра спорта Сергей Набоких действительно про льготу заговорил. «На сегодняшний день мы обращаемся к вам с просьбой предоставить нам льготу с учетом того, что содержать стадион нужно. На самоокупаемость мы не вышли и в ближайшее время не выйдем. Поэтому просим вас рассмотреть вопрос о предоставлении льготы для «Екатеринбург-Арены на ближайшие пять лет», — сказал Набоких. Пожелание приняли к сведению. Дискуссия продолжится.