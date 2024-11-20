Чиновники схитрили, выбивая льготу для «Екатеринбург Арены»

Свердловское минспорта предприняло новую попытку освободить «Екатеринбург Арену» от уплаты земельного налога. Но сделало это в обход администрации. Вопрос рассматривали на заседании комиссии думы по бюджету.
В прошлом году депутаты уже отказывали областной власти: она и руководство арены обратились в думу, но сделали это без уважения. В этот раз налога вообще не было в теме доклада, но все понимали, что вопрос поднимут. «Причем почему-то снова минспорта и арена не отправили материалы в мэрию. Очевидно, что не просто так», — говорил перед заседанием комиссии один из ее участников.
Замминистра спорта Сергей Набоких действительно про льготу заговорил. «На сегодняшний день мы обращаемся к вам с просьбой предоставить нам льготу с учетом того, что содержать стадион нужно. На самоокупаемость мы не вышли и в ближайшее время не выйдем. Поэтому просим вас рассмотреть вопрос о предоставлении льготы для «Екатеринбург-Арены на ближайшие пять лет», — сказал Набоких.
Пожелание приняли к сведению. Дискуссия продолжится.
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