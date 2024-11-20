В ХМАО на месторождении погиб рабочий, попав под грузовик

В ХМАО на Приобском месторождении погиб 18-летний рабочий, предварительно, он попал под грузовой автомобиль. Государственная трудовая инспекция ХМАО выясняет причины и обстоятельства инцидента, сообщается на официальном сайте ведомства.
«В соответствии с извещением о несчастном случае, произошедшем 9 ноября 2024 года на Приобском месторождении, погиб 18-летний дорожный рабочий ООО „Сибирская строительная компания“. По предварительной информации, смерть работника наступила в результате наезда грузового автомобиля при совершении маневра задним ходом», — сообщается на сайте ведомства.
Роструд начал расследование инцидента. Устанавливаются обстоятельства ЧП
Ранее URA.RU писало, что сотрудник «дочки» «Лукойла» погиб под колесами подъемника. Мужчина нарушил технику безопасности и стал жертвой несчастного случая.
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