20 ноября 2024

В ХМАО на месторождении погиб рабочий, попав под грузовик

© Служба новостей «URA.RU»
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На месторождении 18-летний рабочий погиб, попав под грузовик
На месторождении 18-летний рабочий погиб, попав под грузовик Фото:

В ХМАО на Приобском месторождении погиб 18-летний рабочий, предварительно, он попал под грузовой автомобиль. Государственная трудовая инспекция ХМАО выясняет причины и обстоятельства инцидента, сообщается на официальном сайте ведомства.

«В соответствии с извещением о несчастном случае, произошедшем 9 ноября 2024 года на Приобском месторождении, погиб 18-летний дорожный рабочий ООО „Сибирская строительная компания“. По предварительной информации, смерть работника наступила в результате наезда грузового автомобиля при совершении маневра задним ходом», — сообщается на сайте ведомства.

Роструд начал расследование инцидента. Устанавливаются обстоятельства ЧП

Ранее URA.RU писало, что сотрудник «дочки» «Лукойла» погиб под колесами подъемника.  Мужчина нарушил технику безопасности и стал жертвой несчастного случая.

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В ХМАО на Приобском месторождении погиб 18-летний рабочий, предварительно, он попал под грузовой автомобиль. Государственная трудовая инспекция ХМАО выясняет причины и обстоятельства инцидента, сообщается на официальном сайте ведомства. «В соответствии с извещением о несчастном случае, произошедшем 9 ноября 2024 года на Приобском месторождении, погиб 18-летний дорожный рабочий ООО „Сибирская строительная компания“. По предварительной информации, смерть работника наступила в результате наезда грузового автомобиля при совершении маневра задним ходом», — сообщается на сайте ведомства. Роструд начал расследование инцидента. Устанавливаются обстоятельства ЧП Ранее URA.RU писало, что сотрудник «дочки» «Лукойла» погиб под колесами подъемника.  Мужчина нарушил технику безопасности и стал жертвой несчастного случая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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