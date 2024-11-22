Путин решил наградить создателей новейшей ракеты «Орешник» после удара

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Работа над созданием «Орешника» заслуживает уважения, заявил Путин
Работа над созданием «Орешника» заслуживает уважения, заявил Путин Фото:

Создатели новейшей ракеты «Орешник» получат государственные награды, сообщил президент России Владимир Путин. По его мнению, работа над этой ракетной системой заслуживает особого уважения и признания.

«Создатели „Орешника“ будут представлены к госнаградам», — заявил глава государства в ходе встречи с представителями Министерства обороны России и военно-промышленного комплекса. Встреча транслировалась на телеканале «Россия 24».

Путин также добавил, что в стране активно ведутся разработки целого ряда ракет средней и меньшей дальности. Президент подчеркнул, что в данный момент несколько российских систем ракет средней дальности проходят стадию испытаний, после чего планируется их серийное производство.

ВС РФ 22 ноября нанесли удар по заводу в Днепропетровске с использованием гиперзвуковой системы «Орешник». Это произошло в ответ на агрессию со стороны Украины.

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Создатели новейшей ракеты «Орешник» получат государственные награды, сообщил президент России Владимир Путин. По его мнению, работа над этой ракетной системой заслуживает особого уважения и признания. «Создатели „Орешника“ будут представлены к госнаградам», — заявил глава государства в ходе встречи с представителями Министерства обороны России и военно-промышленного комплекса. Встреча транслировалась на телеканале «Россия 24». Путин также добавил, что в стране активно ведутся разработки целого ряда ракет средней и меньшей дальности. Президент подчеркнул, что в данный момент несколько российских систем ракет средней дальности проходят стадию испытаний, после чего планируется их серийное производство. ВС РФ 22 ноября нанесли удар по заводу в Днепропетровске с использованием гиперзвуковой системы «Орешник». Это произошло в ответ на агрессию со стороны Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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