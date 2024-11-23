За какие долги могут лишить водительских прав

Водители могут быть лишены прав в том случае, если они имеют задолженность по алиментам. Об этом заявил юрист и правозащитник Михаил Салкин, подчеркнув, что машину, которую арестовали судебные приставы за неуплату алиментов, остановят на ближайшем посту.
«Действия такие законные. В Москве, например, если ваша машина находится под арестом судебными приставами, вас гарантированно остановят на ближайшем посту и задержат автомобиль до прибытия судебного пристава», — рассказал Михаил Салкин в беседе с News.ru.
По словам юриста, закон об исполнительном производстве позволяет приостановить действие водительских прав и за другие виды задолженности, например, по возмещению вреда здоровью, причиненного преступным путем. Однако Михаил Салкин отметил, что при долгах перед банками, которые также взыскиваются судебными приставами, ограничить права на управление автомобилем нельзя.
Ранее, в 2021 году российских автомобилистов предупредили о массовом приостановлении действия водительских прав для должников различных категорий при условии суммарного долга свыше 10 тысяч рублей. Тогда стало известно, что, главным образом, штраф грозит злостным неплательщикам. Также отобрать документ могут у автомобилистов-должников, пользующихся услугами каршеринга.
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