Челябинский актер Егор Кирячок сыграл главную роль в сериале на СТС. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Замеченное в Екатеринбурге. Екатеринбург, телеканал, стс медиа
Премьера сериала на СТС состоится в конце марта Фото:

Актер Егор Кирячок из Еманжелинска (Челябинская область) сыграл главную роль в комедийном сериале «Цирк» на СТС. Режиссером сериала стал дрессировщик Эдгард Запашный, сообщает канал.

«Премьера сериала „Цирк“ состоится 25 марта. По сюжету детдомовец Тимофей, которого сыграл Кирячок, бабник Сева и Валик попадают в мир цирка. Героям предстоит найти сбежавшего слона, разделить постель с крокодилом, убегать от разъяренного тигра и совершать другие безумства», — об этом URA.RU сообщила пресс-служба телеканала.

Съемки проходили в Большом Московском цирке и в Самарском цирке имени Попова. В сериале участвовали слоны, тигры, медведь, крокодил, обезьяна, верблюды и другие животные из Италии и России. Более 100 трюков выполнили каскадеры. После тестирования некоторые трюки актеры выполняли самостоятельно.

Егор Кирячок снялся в главной роли
Егор Кирячок снялся в главной роли

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актер Егор Кирячок из Еманжелинска (Челябинская область) сыграл главную роль в комедийном сериале «Цирк» на СТС. Режиссером сериала стал дрессировщик Эдгард Запашный, сообщает канал. «Премьера сериала „Цирк“ состоится 25 марта. По сюжету детдомовец Тимофей, которого сыграл Кирячок, бабник Сева и Валик попадают в мир цирка. Героям предстоит найти сбежавшего слона, разделить постель с крокодилом, убегать от разъяренного тигра и совершать другие безумства», — об этом URA.RU сообщила пресс-служба телеканала. Съемки проходили в Большом Московском цирке и в Самарском цирке имени Попова. В сериале участвовали слоны, тигры, медведь, крокодил, обезьяна, верблюды и другие животные из Италии и России. Более 100 трюков выполнили каскадеры. После тестирования некоторые трюки актеры выполняли самостоятельно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...