Актер Егор Кирячок из Еманжелинска (Челябинская область) сыграл главную роль в комедийном сериале «Цирк» на СТС. Режиссером сериала стал дрессировщик Эдгард Запашный, сообщает канал.
«Премьера сериала „Цирк“ состоится 25 марта. По сюжету детдомовец Тимофей, которого сыграл Кирячок, бабник Сева и Валик попадают в мир цирка. Героям предстоит найти сбежавшего слона, разделить постель с крокодилом, убегать от разъяренного тигра и совершать другие безумства», — об этом URA.RU сообщила пресс-служба телеканала.
Съемки проходили в Большом Московском цирке и в Самарском цирке имени Попова. В сериале участвовали слоны, тигры, медведь, крокодил, обезьяна, верблюды и другие животные из Италии и России. Более 100 трюков выполнили каскадеры. После тестирования некоторые трюки актеры выполняли самостоятельно.
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