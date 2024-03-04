Челябинский актер Егор Кирячок сыграл главную роль в сериале на СТС. Фото

04 марта 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Премьера сериала на СТС состоится в конце марта Фото: Александр Мамаев © URA.RU Актер Егор Кирячок из Еманжелинска (Челябинская область) сыграл главную роль в комедийном сериале «Цирк» на СТС. Режиссером сериала стал дрессировщик Эдгард Запашный, сообщает канал. «Премьера сериала „Цирк“ состоится 25 марта. По сюжету детдомовец Тимофей, которого сыграл Кирячок, бабник Сева и Валик попадают в мир цирка. Героям предстоит найти сбежавшего слона, разделить постель с крокодилом, убегать от разъяренного тигра и совершать другие безумства», — об этом URA.RU сообщила пресс-служба телеканала. Съемки проходили в Большом Московском цирке и в Самарском цирке имени Попова. В сериале участвовали слоны, тигры, медведь, крокодил, обезьяна, верблюды и другие животные из Италии и России. Более 100 трюков выполнили каскадеры. После тестирования некоторые трюки актеры выполняли самостоятельно. Егор Кирячок снялся в главной роли Пресс-служба телеканала СТС

Актер Егор Кирячок из Еманжелинска (Челябинская область) сыграл главную роль в комедийном сериале «Цирк» на СТС. Режиссером сериала стал дрессировщик Эдгард Запашный, сообщает канал. «Премьера сериала „Цирк“ состоится 25 марта. По сюжету детдомовец Тимофей, которого сыграл Кирячок, бабник Сева и Валик попадают в мир цирка. Героям предстоит найти сбежавшего слона, разделить постель с крокодилом, убегать от разъяренного тигра и совершать другие безумства», — об этом URA.RU сообщила пресс-служба телеканала. Съемки проходили в Большом Московском цирке и в Самарском цирке имени Попова. В сериале участвовали слоны, тигры, медведь, крокодил, обезьяна, верблюды и другие животные из Италии и России. Более 100 трюков выполнили каскадеры. После тестирования некоторые трюки актеры выполняли самостоятельно.