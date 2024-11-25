Названа причина заоблачных цен на новостройки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге стоимость новостроек выросла на 14% за год
© Служба новостей «URA.RU»
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Более 70% покупок недвижимости было совершено с помощью ипотеки
Более 70% покупок недвижимости было совершено с помощью ипотеки Фото:

В Екатеринбурге стоимость одного квадратного метра выросла на 14% за год, эксперты связывают это с общим ростом цен, в том числе на строительные материалы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Практика». 

«Средняя стоимость „квадрата“ в новостройках составила 156,3 тысячи рублей. По сравнению с 2023 годом цена стала выше на 14%. Увеличение цены связано с удорожанием строительных материалов и общим ростом стоимости», — говорится в аналитике.

При этом, большая часть сделок в 2024 пришлась на ипотеку — суммарно 70,3% покупок недвижимости совершено с ее помощью. К октябрю процент сделок снизился до 33-35%, покупатели отдают предпочтение покупке квартиры в рассрочку от застройщиков. 

«В  связи с высокой ключевой ставкой объемы продаж у застройщиков по всей России снизились, однако потребность в улучшении жилищных условий остается высокой. Чтобы стимулировать спрос, девелоперы предлагают разные инструменты для покупки», — поделился руководитель компании «Практика» Александр Невмержицкий. Он также отметил, что спрос на приобретение недвижимости, вероятно, начнет восстанавливаться в течение одного-трех лет. 

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В Екатеринбурге стоимость одного квадратного метра выросла на 14% за год, эксперты связывают это с общим ростом цен, в том числе на строительные материалы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Практика».  «Средняя стоимость „квадрата“ в новостройках составила 156,3 тысячи рублей. По сравнению с 2023 годом цена стала выше на 14%. Увеличение цены связано с удорожанием строительных материалов и общим ростом стоимости», — говорится в аналитике. При этом, большая часть сделок в 2024 пришлась на ипотеку — суммарно 70,3% покупок недвижимости совершено с ее помощью. К октябрю процент сделок снизился до 33-35%, покупатели отдают предпочтение покупке квартиры в рассрочку от застройщиков.  «В  связи с высокой ключевой ставкой объемы продаж у застройщиков по всей России снизились, однако потребность в улучшении жилищных условий остается высокой. Чтобы стимулировать спрос, девелоперы предлагают разные инструменты для покупки», — поделился руководитель компании «Практика» Александр Невмержицкий. Он также отметил, что спрос на приобретение недвижимости, вероятно, начнет восстанавливаться в течение одного-трех лет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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