Новый трехсекционный трамвай от «Синары» проходит испытания в Екатеринбурге, машину уже отправили в Западное трамвайное депо. Позже водители-испытатели приступят к обкатке транспорта, рассказали URA.RU в пресс-службе холдинга «Синара-Транспортные Машины».
«Мы активно осваиваем новое для нас направление общественного транспорта, экспертное сообщество и пассажиры уже по достоинству оценили новые российские троллейбусы и электробусы „Синара“, и логичным продолжением стало освоение новой ниши городского электротранспорта. Результатом этой работы стал трамвай „Синара“ — полностью отечественная разработка, воплощающая передовые технические решения. Производство будет развернуто в Свердловской области — родном регионе нашей компании», — сказал гендиректор «Синара — Городские машины» Сергей Шунин.
Техническую обкатку, во время которой специалисты проверят все функции и характеристики трамвая, будут проводить без пассажиров. После испытаний и получения сертификата транспорту выберут маршрут, куда и выведут.
Первый раз трамвай «Синара» показали на международной выставке «Иннопрром». Он встречал гостей мероприятия у входа в «Екатеринбург-ЭКСПО».
