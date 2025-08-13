Новый супер-трамвай выпустят на маршрут в Екатеринбурге. Фото

Трехсекционный трамвай «Синара» испытывают в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проводить обкатку в Екатеринбурге решили на «Иннопроме»
Проводить обкатку в Екатеринбурге решили на «Иннопроме» Фото:

Новый трехсекционный трамвай от «Синары» проходит испытания в Екатеринбурге, машину уже отправили в Западное трамвайное депо. Позже водители-испытатели приступят к обкатке транспорта, рассказали URA.RU в пресс-службе холдинга «Синара-Транспортные Машины».

«Мы активно осваиваем новое для нас направление общественного транспорта, экспертное сообщество и пассажиры уже по достоинству оценили новые российские троллейбусы и электробусы „Синара“, и логичным продолжением стало освоение новой ниши городского электротранспорта. Результатом этой работы стал трамвай „Синара“ — полностью отечественная разработка, воплощающая передовые технические решения. Производство будет развернуто в Свердловской области — родном регионе нашей компании», — сказал гендиректор «Синара — Городские машины» Сергей Шунин.

Техническую обкатку, во время которой специалисты проверят все функции и характеристики трамвая, будут проводить без пассажиров. После испытаний и получения сертификата транспорту выберут маршрут, куда и выведут.

Первый раз трамвай «Синара» показали на международной выставке «Иннопрром». Он встречал гостей мероприятия у входа в «Екатеринбург-ЭКСПО».

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый трехсекционный трамвай от «Синары» проходит испытания в Екатеринбурге, машину уже отправили в Западное трамвайное депо. Позже водители-испытатели приступят к обкатке транспорта, рассказали URA.RU в пресс-службе холдинга «Синара-Транспортные Машины». «Мы активно осваиваем новое для нас направление общественного транспорта, экспертное сообщество и пассажиры уже по достоинству оценили новые российские троллейбусы и электробусы „Синара“, и логичным продолжением стало освоение новой ниши городского электротранспорта. Результатом этой работы стал трамвай „Синара“ — полностью отечественная разработка, воплощающая передовые технические решения. Производство будет развернуто в Свердловской области — родном регионе нашей компании», — сказал гендиректор «Синара — Городские машины» Сергей Шунин. Техническую обкатку, во время которой специалисты проверят все функции и характеристики трамвая, будут проводить без пассажиров. После испытаний и получения сертификата транспорту выберут маршрут, куда и выведут. Первый раз трамвай «Синара» показали на международной выставке «Иннопрром». Он встречал гостей мероприятия у входа в «Екатеринбург-ЭКСПО».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...