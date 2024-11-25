25 ноября 2024

Депутат Вихарев вступил в соревнование свердловских брендов

Волонтеры депутата Вихарева помогли в голосовании за ирбитский мотоцикл «Урал»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Вихарев поддерживает Ирбитский завод
Алексей Вихарев поддерживает Ирбитский завод Фото:

Волонтеры центра депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева — лидера фракции «Единой России» — развернули масштабную кампанию по голосованию «Народное Достояние Среднего Урала», которое проходит на портале «Госуслуги». Они помогают в привлечении голосов главе Ирбита Николаю Юдину.

«Общественная палата запустила конкурс на портале „Госуслуги“. В нем и решится судьба нашего, отечественного супербайка! Предлагаем и вам поддержать гордость Свердловской области — Ирбитский завод и мотоцикл „Урал“», — говорится в соцсетях центра.

Силами волонтеров уже собрано несколько тысяч голосов. Опрос продлится до 1 декабря.

«Привлечение волонтеров к участию в подобных акциях — это отличный вариант сотрудничества и рабочего взаимодействия между муниципалитетом и общественными организациями, на благо людей всей Свердловской области!» — заявил сам Алексей Вихарев. Также депутат не отрицает возможность открытия нового филиала центра в Ирбите, так как в общественную приемную политика регулярно поступают обращения от местных жителей.

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Волонтеры центра депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева — лидера фракции «Единой России» — развернули масштабную кампанию по голосованию «Народное Достояние Среднего Урала», которое проходит на портале «Госуслуги». Они помогают в привлечении голосов главе Ирбита Николаю Юдину. «Общественная палата запустила конкурс на портале „Госуслуги“. В нем и решится судьба нашего, отечественного супербайка! Предлагаем и вам поддержать гордость Свердловской области — Ирбитский завод и мотоцикл „Урал“», — говорится в соцсетях центра. Силами волонтеров уже собрано несколько тысяч голосов. Опрос продлится до 1 декабря. «Привлечение волонтеров к участию в подобных акциях — это отличный вариант сотрудничества и рабочего взаимодействия между муниципалитетом и общественными организациями, на благо людей всей Свердловской области!» — заявил сам Алексей Вихарев. Также депутат не отрицает возможность открытия нового филиала центра в Ирбите, так как в общественную приемную политика регулярно поступают обращения от местных жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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