Депутат Вихарев вступил в соревнование свердловских брендов

Волонтеры центра депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева — лидера фракции «Единой России» — развернули масштабную кампанию по голосованию «Народное Достояние Среднего Урала», которое проходит на портале «Госуслуги». Они помогают в привлечении голосов главе Ирбита Николаю Юдину.
«Общественная палата запустила конкурс на портале „Госуслуги“. В нем и решится судьба нашего, отечественного супербайка! Предлагаем и вам поддержать гордость Свердловской области — Ирбитский завод и мотоцикл „Урал“», — говорится в соцсетях центра.
Силами волонтеров уже собрано несколько тысяч голосов. Опрос продлится до 1 декабря.
«Привлечение волонтеров к участию в подобных акциях — это отличный вариант сотрудничества и рабочего взаимодействия между муниципалитетом и общественными организациями, на благо людей всей Свердловской области!» — заявил сам Алексей Вихарев. Также депутат не отрицает возможность открытия нового филиала центра в Ирбите, так как в общественную приемную политика регулярно поступают обращения от местных жителей.
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