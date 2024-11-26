Екатеринбуржцы бросились нанимать ведущих на новогодние корпоративы: сколько они стоят

В Екатеринбурге спрос на ведущих корпоративов вырос на 54% за год

26 ноября 2024 в 13:51 Размер текста - 17 +

В среднем услуги ведущего стоят от пяти тысяч рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге спрос на ведущих и услуги по составлению программы новогодних мероприятий вырос на 54% за год. В среднем, по данным сервиса, нанять такого специалиста стоит пять тысяч рублей в час. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуг». «Осенью количество запросов на услуги ведущих новогодних корпоративов выросло на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в релизе. Видя повышение спроса, ведущие стали на 43% чаще предлагать свои услуги. По словам аналитиков платформы, в октябре был зафиксирован всплеск спроса на все услуги, которые связаны с организацией новогодних мероприятий. В том числе, увеличилось количество запросов на аренду площадок для проведения праздников (+36%). Стоимость аренды в среднем начинается от 1,3 тысячи рублей в час, однако конечная цена зависит от местоположения помещения, площади и количества посадочных мест. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге спрос на ведущих и услуги по составлению программы новогодних мероприятий вырос на 54% за год. В среднем, по данным сервиса, нанять такого специалиста стоит пять тысяч рублей в час. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуг». «Осенью количество запросов на услуги ведущих новогодних корпоративов выросло на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в релизе. Видя повышение спроса, ведущие стали на 43% чаще предлагать свои услуги. По словам аналитиков платформы, в октябре был зафиксирован всплеск спроса на все услуги, которые связаны с организацией новогодних мероприятий. В том числе, увеличилось количество запросов на аренду площадок для проведения праздников (+36%). Стоимость аренды в среднем начинается от 1,3 тысячи рублей в час, однако конечная цена зависит от местоположения помещения, площади и количества посадочных мест.