Екатеринбуржцы бросились нанимать ведущих на новогодние корпоративы: сколько они стоят

В Екатеринбурге спрос на ведущих корпоративов вырос на 54% за год
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Народный корпоратив Дмитрия Табуева. (часть) Екатеринбург, табуев дмитрий, травести
В среднем услуги ведущего стоят от пяти тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге спрос на ведущих и услуги по составлению программы новогодних мероприятий вырос на 54% за год. В среднем, по данным сервиса, нанять такого специалиста стоит пять тысяч рублей в час. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуг».

«Осенью количество запросов на услуги ведущих новогодних корпоративов выросло на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в релизе. Видя повышение спроса, ведущие стали на 43% чаще предлагать свои услуги.

По словам аналитиков платформы, в октябре был зафиксирован всплеск спроса на все услуги, которые связаны с организацией новогодних мероприятий. В том числе, увеличилось количество запросов на аренду площадок для проведения праздников (+36%). Стоимость аренды в среднем начинается от 1,3 тысячи рублей в час, однако конечная цена зависит от местоположения помещения, площади и количества посадочных мест.

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В Екатеринбурге спрос на ведущих и услуги по составлению программы новогодних мероприятий вырос на 54% за год. В среднем, по данным сервиса, нанять такого специалиста стоит пять тысяч рублей в час. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Услуг». «Осенью количество запросов на услуги ведущих новогодних корпоративов выросло на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в релизе. Видя повышение спроса, ведущие стали на 43% чаще предлагать свои услуги. По словам аналитиков платформы, в октябре был зафиксирован всплеск спроса на все услуги, которые связаны с организацией новогодних мероприятий. В том числе, увеличилось количество запросов на аренду площадок для проведения праздников (+36%). Стоимость аренды в среднем начинается от 1,3 тысячи рублей в час, однако конечная цена зависит от местоположения помещения, площади и количества посадочных мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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