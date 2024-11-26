Дорожники ХМАО назвали сроки открытия первого зимника

Первый автозимник в регионе откроют в Ханты-Мансийском районе. Движение запустят с 1 декабря, сообщило управление автодорог Югры.
«Это участок дороги от 13-го километра трассы Ханты-Мансийск — Талинка до населенного пункта Белогорье. В настоящее время специалисты выполняют работы по проминке трассы на автозимниках и послойному намораживанию льда на ледовых переправах», — говорится в telegram-канале ведомства.
Остальные автозимники и ледовые переправы должны открыть до 25 декабря. Сроки могут сдвинуть из-за изменения погоды.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовском районе обустроят 149 километров зимников. Также в муниципалитете появятся более двух километров ледовых переправ.
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