26 ноября 2024

Дорожники ХМАО назвали сроки открытия первого зимника

В ХМАО готовятся открыть первый автозимник
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый автозимник откроют в начале декабря
Первый автозимник откроют в начале декабря Фото:

Первый автозимник в регионе откроют в Ханты-Мансийском районе. Движение запустят с 1 декабря, сообщило управление автодорог Югры.

«Это участок дороги от 13-го километра трассы Ханты-Мансийск — Талинка до населенного пункта Белогорье. В настоящее время специалисты выполняют работы по проминке трассы на автозимниках и послойному намораживанию льда на ледовых переправах», — говорится в telegram-канале ведомства.

Остальные автозимники и ледовые переправы должны открыть до 25 декабря. Сроки могут сдвинуть из-за изменения погоды.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовском районе обустроят 149 километров зимников. Также в муниципалитете появятся более двух километров ледовых переправ.

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Первый автозимник в регионе откроют в Ханты-Мансийском районе. Движение запустят с 1 декабря, сообщило управление автодорог Югры. «Это участок дороги от 13-го километра трассы Ханты-Мансийск — Талинка до населенного пункта Белогорье. В настоящее время специалисты выполняют работы по проминке трассы на автозимниках и послойному намораживанию льда на ледовых переправах», — говорится в telegram-канале ведомства. Остальные автозимники и ледовые переправы должны открыть до 25 декабря. Сроки могут сдвинуть из-за изменения погоды. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовском районе обустроят 149 километров зимников. Также в муниципалитете появятся более двух километров ледовых переправ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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