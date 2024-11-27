Генпрокурору в Челябинске пожаловались на глав муниципалитетов

Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову на встрече с предпринимателями Челябинской области пожаловались на муниципалитеты, которые не вовремя расплачиваются по контрактам. Краснов отметил, что Текслер сходится с ним во взглядах на эту тему.
«Председатель организации „Опора России“ Александр Калинин заявил о необходимости активнее работать над повышением инвестиционной привлекательности региона. Игорь Краснов ответил, что в зале присутствует губернатор Алексей Текслер, которого все здесь хорошо знают», — сообщает telegram-канал «Е-область».
Кроме того, предприниматели пожаловались генпрокурору на то, что регион и муниципалитеты очень несвоевременно рассчитываются с ними за выполненные работы. Одному из них не заплатили за ремонт дороги три миллиона рублей.
«Нельзя допустить, чтобы теперь предпринимателя исключили из этой деятельности, чтобы ставили ему преграды за то, что не смогли с ним своевременно рассчитаться. Вот и губернатор со мной согласен, что это безобразие», — заметил Краснов.
Краснов прилетел в Челябинск 27 ноября. Он провел прием граждан, в ходе которого сделал несколько ярких заявлений. Также Краснов встретился с предпринимателями региона.
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