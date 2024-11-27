США предложили Украине способ быстро нарастить численность ВСУ

27 ноября 2024 в 23:03 Размер текста - 17 +

Белый дом настаивает на необходимости увеличения численности украинской армии Фото: Official White House / Cameron Smith Администрация президента США Джо Байдена предложила Украине снизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет, чтобы ускорить увеличение численности Вооруженных сил страны. Об этом сообщают информационные агентства Associated Press и Reuters , ссылаясь на источники в американском правительстве. Советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко подтвердил, что такое предложение было сделано. Он объяснил позицию США следующим образом: «Аргумент партнеров таков — когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет. Поэтому американцы намекают, что одного западного оружия недостаточно, нужна мобилизация с 18 лет». Это заявление было опубликовано в его telegram-канале. По словам источников AP, Белый дом настаивает на необходимости увеличения численности украинской армии, поскольку ВСУ могут потребоваться больше военнослужащих, чем ожидает Киев. Американская сторона уверена, что при наличии достаточного количества вооружений, ключевым аспектом является именно численность вооруженных сил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация президента США Джо Байдена предложила Украине снизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет, чтобы ускорить увеличение численности Вооруженных сил страны. Об этом сообщают информационные агентства Associated Press и Reuters, ссылаясь на источники в американском правительстве. Советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко подтвердил, что такое предложение было сделано. Он объяснил позицию США следующим образом: «Аргумент партнеров таков — когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет. Поэтому американцы намекают, что одного западного оружия недостаточно, нужна мобилизация с 18 лет». Это заявление было опубликовано в его telegram-канале. По словам источников AP, Белый дом настаивает на необходимости увеличения численности украинской армии, поскольку ВСУ могут потребоваться больше военнослужащих, чем ожидает Киев. Американская сторона уверена, что при наличии достаточного количества вооружений, ключевым аспектом является именно численность вооруженных сил.