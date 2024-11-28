Путин: все больше стран выступают за многополярный мир

Все больше стран начинают выступать за развитие многополярного мира. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин в своем приветственной речи к участникам Всемирного русского народного собора (ВРНС).
«Все больше стран и народов выступают за построение безопасного, демократически многополярного мироустройства», — подчеркнул Владимир Путин в своем послании к участникам мероприятия. Основные тезисы с обращения озвучил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Путин отметил также, что мировые лидеры все чаще начинают выступать против расизма и неоколониализма в отношении отдельных государств. Российский президент неоднократно отмечал важность построения многополярного мироустройства, выступая против, так называемой, гегемонии США.
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