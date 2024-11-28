Куйвашев озвучил пожелания новому директору главной энергетической компании Урала. Фото

Губернатор Куйвашев провел первую встречу с новым директором «Россети Урал»

28 ноября 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

Дмитрий Воденников занял пост 21 ноября, и с губернатором встретился впервые Фото: департамент информполитики Свердловской области Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел первую рабочую встречу с новым директором уральского филиала ПАО «Россети» (обслуживает порядка 70% территории в УрФО) Дмитрием Воденниковым. Приоритетными направлениями работы он назвал модернизацию электросетей и инвестирование в новые программы. Подробности встречи опубликовал департамент информполитики региона. «Наш регион — это крупнейший промышленный центр, где ведущие отрасли — металлургия и машиностроение — имеют огромный объем потребления электроэнергии. Безусловно, развитие электросетей, их модернизация, инвестирование в новые программы являются приоритетами нашей работы. Я считаю „Россети“ надежным партнером региона в области энергетики. Уверен, так будет и впредь», — отметил Куйвашев. Воденников, в свою очередь, заверил, что коллектив «Россети Урал» продолжит и дальше решать ключевые задачи — бесперебойно обеспечивать электричеством дома свердловчан, объекты социальной сферы, промышленные предприятия. «Мы продолжим уделять самое пристальное внимание развитию Среднего Урала как инвестиционно привлекательного региона», — отметил он. О назначении Воденникова на пост директора уральского филиала «Россетей» URA.RU сообщило 21 ноября. На следующий день появилась официальная информация по теме. Дмитрий Воденников до переезда на Урал работал в московском филиале «Россетей» Фото: департамент информполитики Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел первую рабочую встречу с новым директором уральского филиала ПАО «Россети» (обслуживает порядка 70% территории в УрФО) Дмитрием Воденниковым. Приоритетными направлениями работы он назвал модернизацию электросетей и инвестирование в новые программы. Подробности встречи опубликовал департамент информполитики региона. «Наш регион — это крупнейший промышленный центр, где ведущие отрасли — металлургия и машиностроение — имеют огромный объем потребления электроэнергии. Безусловно, развитие электросетей, их модернизация, инвестирование в новые программы являются приоритетами нашей работы. Я считаю „Россети“ надежным партнером региона в области энергетики. Уверен, так будет и впредь», — отметил Куйвашев. Воденников, в свою очередь, заверил, что коллектив «Россети Урал» продолжит и дальше решать ключевые задачи — бесперебойно обеспечивать электричеством дома свердловчан, объекты социальной сферы, промышленные предприятия. «Мы продолжим уделять самое пристальное внимание развитию Среднего Урала как инвестиционно привлекательного региона», — отметил он. О назначении Воденникова на пост директора уральского филиала «Россетей» URA.RU сообщило 21 ноября. На следующий день появилась официальная информация по теме.