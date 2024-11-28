28 ноября 2024

В ХМАО съедутся Деды Морозы и Снегурочки из России и Белоруссии

В Ханты-Мансийске пройдет всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек
© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек стартует в ХМАО с 12 декабря
Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек стартует в ХМАО с 12 декабря Фото:

Ханты-Мансийск станет местом проведения XV Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек. 12 декабря в столице Югры соберутся сказочные персонажи из России и Белоруссии, сообщили в окружном Доме народного творчества ХМАО. 

«Деды Морозы и Снегурочки из регионов России и Беларуси встретятся в Ханты-Мансийске. XV Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек с международным участием стартует 12 декабря», — рассказали на странице Дома народного творчества во «ВКонтакте». 

Съезд продлится 4 дня. За это время Деды Морозы и Снегурочки зажгут самый большой новогодний костер, примут участие в конкурсе новогодних номеров и игровых программ, а также посетят Молодежный маскарад «Метафора». 

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО откроется резиденция хантыйского Деда Мороза. Она откроется в Нижневартовске с 14 декабря.

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Ханты-Мансийск станет местом проведения XV Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек. 12 декабря в столице Югры соберутся сказочные персонажи из России и Белоруссии, сообщили в окружном Доме народного творчества ХМАО.  «Деды Морозы и Снегурочки из регионов России и Беларуси встретятся в Ханты-Мансийске. XV Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек с международным участием стартует 12 декабря», — рассказали на странице Дома народного творчества во «ВКонтакте».  Съезд продлится 4 дня. За это время Деды Морозы и Снегурочки зажгут самый большой новогодний костер, примут участие в конкурсе новогодних номеров и игровых программ, а также посетят Молодежный маскарад «Метафора».  Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО откроется резиденция хантыйского Деда Мороза. Она откроется в Нижневартовске с 14 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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