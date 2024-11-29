Снег обрушится на Екатеринбург раньше, чем в прогнозах

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Первоапрельский снегопад. Екатеринбург, снег, пенсионер, пешеход, зима, непогода, метель, снегопад, осадки
Фронт с Европейской части России принесет осадки (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге выпадение снега ожидается 30 ноября, что на несколько дней раньше, чем прогнозировали синоптики. Осадки обрушатся в районе фронта, приближающегося с Европейской части России. Об этом рассказали в Уралгидрометцентре.

«Устойчивое состояние атмосферы 30 ноября нарушит фронт, приближающийся к Уралу с Европейской территории России. Умеренный ветер ликвидирует застой воздуха в приземном слое, атмосфера начнет очищаться от скопившихся примесей, мгла в Екатеринбурге рассеется. В зоне фронта ожидается небольшой снег», — следует из сообщения.

Ранее синоптики прогнозировали, что зима в Екатеринбурге наступит без осадков — снег выпадет только в первой декаде декабря, но не во всех районах Свердловской области. По словам синоптика Алексея Пулина, первые осадки в декабре не дадут существенного изменения состояния снежного покрова.

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В Екатеринбурге выпадение снега ожидается 30 ноября, что на несколько дней раньше, чем прогнозировали синоптики. Осадки обрушатся в районе фронта, приближающегося с Европейской части России. Об этом рассказали в Уралгидрометцентре. «Устойчивое состояние атмосферы 30 ноября нарушит фронт, приближающийся к Уралу с Европейской территории России. Умеренный ветер ликвидирует застой воздуха в приземном слое, атмосфера начнет очищаться от скопившихся примесей, мгла в Екатеринбурге рассеется. В зоне фронта ожидается небольшой снег», — следует из сообщения. Ранее синоптики прогнозировали, что зима в Екатеринбурге наступит без осадков — снег выпадет только в первой декаде декабря, но не во всех районах Свердловской области. По словам синоптика Алексея Пулина, первые осадки в декабре не дадут существенного изменения состояния снежного покрова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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