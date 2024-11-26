Когда в Екатеринбурге выпадет снег

Зима в Екатеринбурге наступит без осадков — снег выпадет только в первой декаде декабря, но не во всех районах Свердловской области. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.
«Что касается перспективы осадков, то до конца ноября снега не ожидается. На протяжении первой декады декабря для большинства районов области есть практически ежедневная вероятность слабых осадков», — написал синоптик в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».
По его словам, первые осадки в декабре не дадут существенного изменения состояния снежного покрова. «Даже по западу области, где, как правило, осадки наиболее значительны», — подчеркнул Пулин.
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