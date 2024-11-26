Природа Погода Когда в Екатеринбурге выпадет снег Снег в Екатеринбурге выпадет в первой декаде декабря 27 ноября 2024 в 11:46 Размер текста - 17 + Первая декада декабря пройдет без существенных осадков Фото: Анна Майорова © URA.RU Зима в Екатеринбурге наступит без осадков — снег выпадет только в первой декаде декабря, но не во всех районах Свердловской области. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Что касается перспективы осадков, то до конца ноября снега не ожидается. На протяжении первой декады декабря для большинства районов области есть практически ежедневная вероятность слабых осадков», — написал синоптик в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге». По его словам, первые осадки в декабре не дадут существенного изменения состояния снежного покрова. «Даже по западу области, где, как правило, осадки наиболее значительны», — подчеркнул Пулин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Зима в Екатеринбурге наступит без осадков — снег выпадет только в первой декаде декабря, но не во всех районах Свердловской области. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Что касается перспективы осадков, то до конца ноября снега не ожидается. На протяжении первой декады декабря для большинства районов области есть практически ежедневная вероятность слабых осадков», — написал синоптик в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге». По его словам, первые осадки в декабре не дадут существенного изменения состояния снежного покрова. «Даже по западу области, где, как правило, осадки наиболее значительны», — подчеркнул Пулин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям