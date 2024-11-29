Телеведущий Леонид Якубович отказался сбривать свои усы, несмотря на предложение в размере десяти миллионов рублей. Он должен был сделать это в рамках новогоднего корпоратива, пишет telegram-канал Mash.
«Леонид Якубович отказался сбривать свои усы — за десять миллионов рублей», — говорится в посте. Там добавили, что предложение поступило Якубовичу в середине ноября. Однако телеведущий предпочел сохранить свой характерный образ, который стал неотъемлемой частью его внешности.
Выступление Якубовича на новогоднем корпоративе будет стоить 2,75 млн. Это за четыре часа. Также ему предоставляется бизнес-класс для перелетов, автомобиль класса Mercedes S или аналогичный, размещение в пятизвездочном отеле и угощения в гримерке.
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