Минобороны сообщило об ударах по позициям наступающих боевиков в Сирии

Военно-воздушные силы (ВВС) Сирии и РФ нанесли совместные удары по позициям сирийских боевиков. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления сирийских боевиков, пунктам управления, складам и артиллерийским позициям. Уничтожено не менее 300 боевиков», — указано в сообщении на сайте ведомства.
Конфликт в Сирии обострился впервые за пять лет. Экстремистские группировки атакуют правительственные войска. РФ при этом оказывает поддержку действующей власти. В городах Алеппо и Идлибе наблюдается большое скопление иностранных наемников, на заявление командования Вооруженных сил Сирии ссылается «Ридус».
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