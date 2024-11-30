30 ноября 2024

Минобороны сообщило об ударах по позициям наступающих боевиков в Сирии

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Были атакованы скопления боевиков, пункты управления, склады и артиллерийские позиции
Были атакованы скопления боевиков, пункты управления, склады и артиллерийские позиции Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Военно-воздушные силы (ВВС) Сирии и РФ нанесли совместные удары по позициям сирийских боевиков. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления сирийских боевиков, пунктам управления, складам и артиллерийским позициям. Уничтожено не менее 300 боевиков», — указано в сообщении на сайте ведомства.

Конфликт в Сирии обострился впервые за пять лет. Экстремистские группировки атакуют правительственные войска. РФ при этом оказывает поддержку действующей власти. В городах Алеппо и Идлибе наблюдается большое скопление иностранных наемников, на заявление командования Вооруженных сил Сирии ссылается «Ридус».

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Военно-воздушные силы (ВВС) Сирии и РФ нанесли совместные удары по позициям сирийских боевиков. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. «За прошедшие сутки нанесены ракетно-бомбовые удары по местам скопления сирийских боевиков, пунктам управления, складам и артиллерийским позициям. Уничтожено не менее 300 боевиков», — указано в сообщении на сайте ведомства. Конфликт в Сирии обострился впервые за пять лет. Экстремистские группировки атакуют правительственные войска. РФ при этом оказывает поддержку действующей власти. В городах Алеппо и Идлибе наблюдается большое скопление иностранных наемников, на заявление командования Вооруженных сил Сирии ссылается «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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