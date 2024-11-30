В ХМАО привели в готовность пункты обогрева водителей

Спасатели ХМАО привели в готовность пункты обогрева водителей на югорских трассах. Об этом сообщили в окружном МЧС.
«Пункты обогрева в Югре готовы оказать помощь автомобилистам в зимний период. На территории Югры с целью обеспечения безопасности граждан на территории Ханты-Мансийского округа пункты обогрева заблаговременно проверены и приведены в готовность», — рассказали в telegram-канале ведомства. В МЧС ХМАО также напомнили водителям о необходимости учитывать возможность резкого похолодания и соблюдать рекомендации экстренных служб.
Пункты обогрева предназначены для водителей и пассажиров, транспорт которых по каким-либо причинам не может продолжать движение. В них есть еда, горячие напитки, медикаменты и зарядные устройства.
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