30 ноября 2024
29 ноября 2024

В ХМАО привели в готовность пункты обогрева водителей

В ХМАО привели в готовность пункты обогрепа водителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели привели в готовность пункты обогрева в ХМАО
Спасатели привели в готовность пункты обогрева в ХМАО Фото:

Спасатели ХМАО привели в готовность пункты обогрева водителей на югорских трассах. Об этом сообщили в окружном МЧС. 

«Пункты обогрева в Югре готовы оказать помощь автомобилистам в зимний период. На территории Югры с целью обеспечения безопасности граждан на территории Ханты-Мансийского округа пункты обогрева заблаговременно проверены и приведены в готовность», — рассказали в telegram-канале ведомства. В МЧС ХМАО также напомнили водителям о необходимости учитывать возможность резкого похолодания и соблюдать рекомендации экстренных служб.

Пункты обогрева предназначены для водителей и пассажиров, транспорт которых по каким-либо причинам не может продолжать движение. В них есть еда, горячие напитки, медикаменты и зарядные устройства.

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Спасатели ХМАО привели в готовность пункты обогрева водителей на югорских трассах. Об этом сообщили в окружном МЧС.  «Пункты обогрева в Югре готовы оказать помощь автомобилистам в зимний период. На территории Югры с целью обеспечения безопасности граждан на территории Ханты-Мансийского округа пункты обогрева заблаговременно проверены и приведены в готовность», — рассказали в telegram-канале ведомства. В МЧС ХМАО также напомнили водителям о необходимости учитывать возможность резкого похолодания и соблюдать рекомендации экстренных служб. Пункты обогрева предназначены для водителей и пассажиров, транспорт которых по каким-либо причинам не может продолжать движение. В них есть еда, горячие напитки, медикаменты и зарядные устройства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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