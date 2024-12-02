Путинские «Игры дружбы» отложили до особого распоряжения

«Игры дружбы» в Москве и Екатеринбурге отложили до особого решения

02 декабря 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

Когда точно атлеты смогут встретиться на «Всемирных играх дружбы», неизвестно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Всемирные игры дружбы», которые планировали провести в Екатеринбурге и Москве летом 2025 года, отложили на неопределенный срок — до особого распоряжения. Соответствующий указ 2 декабря подписал президент России Владимир Путин. «В целях защиты прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности постановляю: впредь до особого решения президента Российской Федерации отложить проведение международных соревнований „Всемирные игры дружбы“», — указано в документе. Правительству РФ поручено приостановить расходование целевых отчислений. Изначально соревнования с участием спортсменов со всего мира должны были пройти с 15 по 29 сентября 2024 года, но «Игры дружбы» отложили до 2025 года. Вероятной причиной переносов называли позицию Всемирного антидопингового агентства. Официально сообщалось, что даты скорректировали из-за того, что у ведущих атлетов будет недостаточно времени восстановиться перед турнирами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Всемирные игры дружбы», которые планировали провести в Екатеринбурге и Москве летом 2025 года, отложили на неопределенный срок — до особого распоряжения. Соответствующий указ 2 декабря подписал президент России Владимир Путин. «В целях защиты прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности постановляю: впредь до особого решения президента Российской Федерации отложить проведение международных соревнований „Всемирные игры дружбы“», — указано в документе. Правительству РФ поручено приостановить расходование целевых отчислений. Изначально соревнования с участием спортсменов со всего мира должны были пройти с 15 по 29 сентября 2024 года, но «Игры дружбы» отложили до 2025 года. Вероятной причиной переносов называли позицию Всемирного антидопингового агентства. Официально сообщалось, что даты скорректировали из-за того, что у ведущих атлетов будет недостаточно времени восстановиться перед турнирами.