Посол Норвегии заявил, что страна не собирается ставить забор на границе с РФ

Норвегия не собирается строить забор у границы с Россией, потому что он не имеет смысла. Об этом заявил посол страны в РФ Роберт Квиле, добавив, что российским туристам сложно попасть в Норвегию и без закрытой границы.
«Забор вдоль норвежско-российской границы не имеет смысла. Во-первых, забор есть на вашей стороне. И к тому же граница идет по рекам. Вы же не можете построить забор на реке, верно?», — сообщил Роберт Квиле в беседе в RTVI. Он отметил, что планов по установке забора в Норвегии нет, а погранпереход работает в штатном режме.
Однако посол отметил, что россиянам сложно попасть в королевство. Это связано с ужесточившимися с мая 2024 года условиями получениями норвежской визы для граждан РФ. Несмотря на это, возможности для попадания в страну есть. «Около 10% населения муниципалитета, чьим центром является Киркенес, составляют русские. И они путешествуют, и к ним приезжают члены семей, и они имеют право на получение визы», — подчеркнул посол.
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