Посол Норвегии заявил, что страна не собирается ставить забор на границе с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Попасть в Норвегию возможно несмотря на усложнившиеся для россиян условия получения визы
Попасть в Норвегию возможно несмотря на усложнившиеся для россиян условия получения визы Фото:

Норвегия не собирается строить забор у границы с Россией, потому что он не имеет смысла. Об этом заявил посол страны в РФ Роберт Квиле, добавив, что российским туристам сложно попасть в Норвегию и без закрытой границы.

«Забор вдоль норвежско-российской границы не имеет смысла. Во-первых, забор есть на вашей стороне. И к тому же граница идет по рекам. Вы же не можете построить забор на реке, верно?», — сообщил Роберт Квиле в беседе в RTVI. Он отметил, что планов по установке забора в Норвегии нет, а погранпереход работает в штатном режме.

Однако посол отметил, что россиянам сложно попасть в королевство. Это связано с ужесточившимися с мая 2024 года условиями получениями норвежской визы для граждан РФ. Несмотря на это, возможности для попадания в страну есть. «Около 10% населения муниципалитета, чьим центром является Киркенес, составляют русские. И они путешествуют, и к ним приезжают члены семей, и они имеют право на получение визы», — подчеркнул посол.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Норвегия не собирается строить забор у границы с Россией, потому что он не имеет смысла. Об этом заявил посол страны в РФ Роберт Квиле, добавив, что российским туристам сложно попасть в Норвегию и без закрытой границы. «Забор вдоль норвежско-российской границы не имеет смысла. Во-первых, забор есть на вашей стороне. И к тому же граница идет по рекам. Вы же не можете построить забор на реке, верно?», — сообщил Роберт Квиле в беседе в RTVI. Он отметил, что планов по установке забора в Норвегии нет, а погранпереход работает в штатном режме. Однако посол отметил, что россиянам сложно попасть в королевство. Это связано с ужесточившимися с мая 2024 года условиями получениями норвежской визы для граждан РФ. Несмотря на это, возможности для попадания в страну есть. «Около 10% населения муниципалитета, чьим центром является Киркенес, составляют русские. И они путешествуют, и к ним приезжают члены семей, и они имеют право на получение визы», — подчеркнул посол.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...