Свердловские силовики обнаружили почти 100 снарядов рядом с отделением ГАИ. Фото

Полицейские нашли 96 снарядов возле отделения ГАИ в Полевском
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поезд Победы. Тюмень , снаряды, снаряды вов
Боеприпасы передали следственно-оперативной группе (архивное фото) Фото:

В Полевском (Свердловская область) 28 ноября сотрудники полиции обнаружили 96 снарядов возле отделения Госавтоинспекции на улице 8 Марта. На место оперативно прибыл ОМОН. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Найденные предметы были сильно покрыты ржавчиной. Это не боевая часть снарядов, поэтому взорваться они не могли. На вопрос, как они там оказались, ответят начавшиеся проверочные мероприятия», — пояснил полковник Горелых.

Сотрудники ОМОН «Малахит» управления Росгвардии по региону идентифицировали предметы как 100-миллиметровые артиллерийские снаряды без взрывчатки внутри. Следственно-оперативная группа получила найденные боеприпасы для дальнейшего разбирательства.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Полевском (Свердловская область) 28 ноября сотрудники полиции обнаружили 96 снарядов возле отделения Госавтоинспекции на улице 8 Марта. На место оперативно прибыл ОМОН. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Найденные предметы были сильно покрыты ржавчиной. Это не боевая часть снарядов, поэтому взорваться они не могли. На вопрос, как они там оказались, ответят начавшиеся проверочные мероприятия», — пояснил полковник Горелых. Сотрудники ОМОН «Малахит» управления Росгвардии по региону идентифицировали предметы как 100-миллиметровые артиллерийские снаряды без взрывчатки внутри. Следственно-оперативная группа получила найденные боеприпасы для дальнейшего разбирательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...