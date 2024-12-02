В Полевском (Свердловская область) 28 ноября сотрудники полиции обнаружили 96 снарядов возле отделения Госавтоинспекции на улице 8 Марта. На место оперативно прибыл ОМОН. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«Найденные предметы были сильно покрыты ржавчиной. Это не боевая часть снарядов, поэтому взорваться они не могли. На вопрос, как они там оказались, ответят начавшиеся проверочные мероприятия», — пояснил полковник Горелых.
Сотрудники ОМОН «Малахит» управления Росгвардии по региону идентифицировали предметы как 100-миллиметровые артиллерийские снаряды без взрывчатки внутри. Следственно-оперативная группа получила найденные боеприпасы для дальнейшего разбирательства.
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