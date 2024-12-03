Путин сравнил бойца СВО с Ильей Муромцем

Президент России Владимир Путин во время визита в Центр инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО) сравнил военнослужащего, проходящего реабилитацию и занимающегося тяжелой атлетикой, с Ильей Муромцем. Он выразил удивление силой современного бойца, отметив, что даже легендарный богатырь вряд ли поднимал такие веса.
«Здоровый был богатырь, но чтобы жал 150 — это вряд ли. Желаю успехов», — обратился Путин к бойцу во время посещения центра, где производят протезы для раненых военнослужащих. Его слова приводит РИА Новости. Военнослужащий поделился с президентом своими достижениями в спорте. Несмотря на полученные травмы, он продолжает заниматься пауэрлифтингом и может жать лежа 150 килограммов при своем весе в 86 кг.
Визит президента в ЦИТО демонстрирует внимание государства к реабилитации военнослужащих, получивших ранения. Путин осмотрел производство протезов и обсудил с военными их участие в спортивных соревнованиях. Так, глава государства пообщался с одним из раненых военнослужащих. В ходе беседы он поинтересовался, на каком направлении боец воевал.
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