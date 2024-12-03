«Где воевали?»: Путин обратился к раненому бойцу СВО. Видео

Путин спросил у раненного бойца, где он воевал и получил травму
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин посетил ЦИТО и пообщался с раненым бойцом
Путин посетил ЦИТО и пообщался с раненым бойцом Фото:

Во время визита в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Приорова (ЦИТО) президент РФ Владимир Путин пообщался с раненым военнослужащим. В ходе беседы глава государства поинтересовался, на каком направлении боец воевал. Он ответил, что был ранен в районе Горняка на харьковском направлении.

«А вы где воевали?», — спросил Путин на встрече. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Боец на этот вопрос ответил, что воевал в Горняке на харьковском направлении. После этого, Путин пожал ему руку и пожелал удачи в восстановлении.

В Международный день инвалидов глава государства также обсудил развитие протезирования в стране, которое направлено, в том числе, на реабилитацию российских военных, участвующих в СВО. Генеральный директор АО «ЦИТО» Виктор Спектор рассказал, что Россия выдает бойцам СВО отечественные протезы.

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Во время визита в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Приорова (ЦИТО) президент РФ Владимир Путин пообщался с раненым военнослужащим. В ходе беседы глава государства поинтересовался, на каком направлении боец воевал. Он ответил, что был ранен в районе Горняка на харьковском направлении. «А вы где воевали?», — спросил Путин на встрече. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Боец на этот вопрос ответил, что воевал в Горняке на харьковском направлении. После этого, Путин пожал ему руку и пожелал удачи в восстановлении. В Международный день инвалидов глава государства также обсудил развитие протезирования в стране, которое направлено, в том числе, на реабилитацию российских военных, участвующих в СВО. Генеральный директор АО «ЦИТО» Виктор Спектор рассказал, что Россия выдает бойцам СВО отечественные протезы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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