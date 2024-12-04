The Guardian назвала ноябрь худшим для Украины за два года

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ВСУ лишись территорий по размеру с Нью-Йорком
ВСУ лишись территорий по размеру с Нью-Йорком Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ноябрь оказался наиболее тяжелым месяцем для Украины в конфликте за последние почти два года. По данным британской газеты Guardian, за этот период ВСУ потеряли территорию, сопоставимую по размерам с Нью-Йорком, одним из крупнейших городов мира.

«Украина в ноябре потеряла территорию, равную площади Нью-Йорка — это худший показатель за месяц для украинских военных с сентября 2022 года», — говорится в материале. По данным издания, в 2024 году ВС РФ заняли около 2656 квадратных километров.

Ситуация на фронтах в Украине остается напряженной, особенно на Купянском и Часовоярском направлениях, где ВСУ теряют стратегически важные позиции. Это приводит к увеличению общих потерь украинской стороны, которые с начала специальной военной операции превысили 900 тысяч убитыми и ранеными.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о готовности отдать России неподконтрольные территории в обмен на членство в НАТО. Он подчеркнул, что это позволит положить конец горячей фазе конфликта.

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Ноябрь оказался наиболее тяжелым месяцем для Украины в конфликте за последние почти два года. По данным британской газеты Guardian, за этот период ВСУ потеряли территорию, сопоставимую по размерам с Нью-Йорком, одним из крупнейших городов мира. «Украина в ноябре потеряла территорию, равную площади Нью-Йорка — это худший показатель за месяц для украинских военных с сентября 2022 года», — говорится в материале. По данным издания, в 2024 году ВС РФ заняли около 2656 квадратных километров. Ситуация на фронтах в Украине остается напряженной, особенно на Купянском и Часовоярском направлениях, где ВСУ теряют стратегически важные позиции. Это приводит к увеличению общих потерь украинской стороны, которые с начала специальной военной операции превысили 900 тысяч убитыми и ранеными. Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о готовности отдать России неподконтрольные территории в обмен на членство в НАТО. Он подчеркнул, что это позволит положить конец горячей фазе конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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