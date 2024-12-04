The Guardian назвала ноябрь худшим для Украины за два года

Ноябрь оказался наиболее тяжелым месяцем для Украины в конфликте за последние почти два года. По данным британской газеты Guardian, за этот период ВСУ потеряли территорию, сопоставимую по размерам с Нью-Йорком, одним из крупнейших городов мира.
«Украина в ноябре потеряла территорию, равную площади Нью-Йорка — это худший показатель за месяц для украинских военных с сентября 2022 года», — говорится в материале. По данным издания, в 2024 году ВС РФ заняли около 2656 квадратных километров.
Ситуация на фронтах в Украине остается напряженной, особенно на Купянском и Часовоярском направлениях, где ВСУ теряют стратегически важные позиции. Это приводит к увеличению общих потерь украинской стороны, которые с начала специальной военной операции превысили 900 тысяч убитыми и ранеными.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о готовности отдать России неподконтрольные территории в обмен на членство в НАТО. Он подчеркнул, что это позволит положить конец горячей фазе конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.