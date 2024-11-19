В Купянске начались бои, озвучены потери ВСУ с 2022 года: карта СВО на 19 ноября

Российские силы продолжают активно наступать в районе Курахова, Часова Яра и Купянска. В районах Тернов и Торского в ДНР ВС РФ создали огневой карман для окружения группировки ВСУ. В районе Купянска Харьковской области военные РФ укрепили свои позиции и расширили зону контроля на севере города. При этом Минобороны РФ опубликовало сообщение о том, что потери ВСУ с начала СВО превысили 900 тысяч убитыми и ранеными. Карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
Запорожское направление
На запорожском направлении наблюдается активизация российских военных подразделений в районах Белогорья и Нестерянки. Ожесточенные бои ведутся юго-восточнее, южнее и иго-западнее Орехова. ВС РФ смогли выйти на окраину Малой Токмачки. Украинская сторона продолжает сопротивление.
Донецкое направление
На донецком направлении продолжается наступление российских войск, которые активно действуют в нескольких секторах. В районе Времевского выступа действия ВС РФ особенно интенсивны вблизи Макаровки. Одновременно усиливается давление на Курахово, создавая угрозу окружения этого населенного пункта. Севернее Курахово продолжаются ожесточенные бои за контроль над Сонцовкой. На юге от Курахово российские войска добились тактических успехов. После взятия населенного пункта Дальнее значительно ухудшилось положение украинского гарнизона, оказавшегося в изолированном «кармане» на южной стороне от водохранилища, что осложнило его снабжение и общую оборонительную способность. Вооруженные силы России создают огневой карман в районах Тернов и Торского, что может привести к окружению украинских войск около Ямполовки в ДНР.
Часовоярское направление
Клещеевско-андреевский укрепленный район ВСУ переживает свои последние дни, сообщил украинский военный эксперт и аналитик Богдан Мирошников. Он отмечает, что события в Часовом Яре негативно сказываются на ситуации, что значительно ухудшает стратегическое положение ВСУ в районе Константиновки.
К югу от Ивановского подразделения ВС РФ продвинулись вдоль нескольких лесополос и захватили часть территории урочища Ступки на участке шириной до четырех километров и глубиной до 1,5 километра. В районе Клещеевки российские войска также продвинулись, занимая аналогичную территорию. Вдоль железной дороги от Андреевки до Зеленополья был занят участок шириной до 2,5 километра.
Купянское направление
Силы России укрепили свои позиции в районе Купянска Харьковской области и расширили зону контроля на севере города, несмотря на активные попытки контратак со стороны ВСУ. Об этом заявил военный аналитик Андрей Марочко. Он отметил, что в этом районе начались городские боевые действия, которые характеризуются систематическим оттеснением украинских войск с их оборонительных позиций.
Марочко также прокомментировал, что на фронте наблюдается высокая интенсивность сражений. Дополнительно он указал, что в некоторых местах расстояние между позициями противоборствующих сторон составляет всего около 10 метров.
Кроме того, в районе Купянска российские силы начали использование нового типа управляемых авиабомб — ОФЗАБ-500. Информация об этом появилась в telegram-канале «Русская весна», где также были опубликованы видеоматериалы бомбардировки около города.
Сокращение ОФЗАБ означает «осколочно-фугасно-зажигательная авиационная бомба». Этот тип боеприпаса разработан для поражения легкобронированных и уязвимых объектов, а также складов горюче-смазочных материалов и других целей, используя сочетание фугасного, осколочного и термического эффектов.
Курская область
В Курской области продолжаются интенсивные боевые действия на различных участках. Активные контратаки украинских войск значительно затрудняют продвижение российских вооруженных сил. В большинстве случаев столкновения носят характер встречных боев.
При этом под Курском подразделения Росгвардии с поддержкой артиллерии ВС РФ провели успешную операцию, в результате которой было ликвидировано свыше 30 военнослужащих ВСУ. Во время наступления с применением дронов FPV и при поддержке танковых войск огневая группа уничтожила две опорные точки и два места временной дислокации украинских сил.
Кроме того, были уничтожены объекты радиоэлектронной борьбы высокой мощности, станция «Харис», 120-миллиметровый миномет ВСУ и ретранслятор FPV. Бойцы Росгвардии также обеспечили защиту и сопровождение действий расчетов реактивных систем залпового огня Минобороны России.
Также в курском приграничье экипаж Ми-28НМ нанес удар по позициям ВСУ, пишет «Пятый канал». В результате этого был поражен опорный пункт украинских военнослужащих.
Потери ВСУ с начала СВО
С момента начала спецоперации общее число потерь среди украинских военных превысило 900 тысяч, включая как убитых, так и раненых. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. С середины мая текущего года, когда были возобновлены активные действия со стороны группировки «Север», еженедельные потери ВСУ достигли не менее 10 тысяч человек. По данным ведомства, за 2024 год число потерь среди украинских военнослужащих уже превысило суммарные потери за два предыдущих года проведения СВО.
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