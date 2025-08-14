ВС РФ надолго блокировали производство дальнобойных ракет ВСУ: карта СВО к 14 августа

Минобороны РФ сообщило о нанесении военными удара по объектам производства баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Сапсан» в Днепропетровской и Сумской областях. Комплексы планировалось использовать для атак вглубь России.
При этом производственный процесс ОТРК оказался надолго блокирован. Он осуществлялся при содействии ряда западноевропейских стран, а финансовое обеспечение проекта шло со стороны Германии. Подробнее о положении дел на фронте и продвижении ВС РФ — в материале URA.RU.
ФСБ и ВС РФ совместными усилиями уничтожили дальнобойные «Сапсаны»
Минобороны РФ сообщило об ударе бойцов страны по объектам производства ОТРК «Сапсан». Они располагались в Днепропетровской и Сумской областях. Согласно заявлению ФСБ, комплексы предназначались для нанесения ударов вглубь российской территории.
Производство ОТРК осуществлялись при участии государств Западной Европы, а финансирование проекта обеспечивалось Германией. Среди потенциальных целей для поражения данными ракетами называются Москва, Минск, Витебск, Калуга, Тула, Владимир, Донецк, а также ядерный центр в Сарове и ряд других городов.
Представители ФСБ также опубликовали запись разговора сотрудников украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Они обсуждали вопросы изготовления и сборки элементов «Сапсанов». Так, один из участников разговора заявил, что планировалось выпускать по 200 единиц ракет для комплекса в месяц.
Штурмовик с позывным Белый сошелся врукопашную с пятью боевиками ВСУ
Штурмовик роты «Нефрит» 37-й бригады группировки «Восток» с позывным Белый рассказал о столкновении с ВСУ в районе освобожденного населенного пункта Январское Днепропетровской области. По его словам, российский отряд попал в засаду, организованную противником. Боец вступил в рукопашный бой с украинцами, в результате чего трое военных были убиты, а еще одного Белый обезвредил, перебросив через спину. Позже стороны решили мирно разойтись. Отмечается, что подразделение ВСУ действовало двумя группами.
Боевики ВСУ спали на позициях в Январском, когда в село вошли ВС РФ
Военные Украины на позициях в Январском спали или занимались своими делами, когда российские подразделения зашли в населенный пункт. Командир штурмовиков 37-й бригады с позывным Инспектор сообщил, что ВСУ обнаружили присутствие российских сил лишь после того, как территория полностью перешла под контроль России.
Бывший зам Герасимова из «Матросской тишины» хочет уехать на СВО
Бывший замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи ВС РФ, генерал-полковник Халил Арсланов, приговоренный к 17 годам колонии по делу о взятке, подал прошение о заключении контракта для участия в СВО. Его представитель сообщил, что тот прошел медобследование в СИЗО и признан годным к военной службе. Арсланов хочет поехать на фронт вне зависимости от присвоенного ему воинского звания или должности. Согласно действующим в РФ нормам, старшие офицеры могут участвовать в боях вплоть до 70 лет — Халилу Арсланову на данный момент 61 год.
Киев начал передислокацию войск с Карантинного острова Херсона
Украинские власти начали переброску своих подразделений, переодетых в гражданское, из микрорайона «Корабел» на Карантинном острове в Херсоне. Одновременно с личным составом с острова эвакуируют и военную технику. Глава региона Владимир Сальдо сообщил, что такие меры связаны с опасениями Киева попасть в окружение ВС РФ в случае наступления — подобное вполне обосновано.
ВС РФ выбили противника из села в ДНР
Российская армия вытеснила ВС Украины с позиций в поселке Среднее (ДНР). Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, сейчас ВС РФ проводят зачистку населенного пункта. Он также отметил, что за прошедшие сутки войска продвинулись на 200 метров вдоль реки Нитриус, которая находится к юго-востоку от Карповки.
За прошедшую ночь сбиты 44 БПЛА
В ночь с 13 на 14 августа средства ПВО сбили в небе над Россией 44 украинских дрона. В ежедневной сводке Минобороны говорится, что 14 аппаратов были нейтрализованы над акваторией Черного моря, девять — над Волгоградской областью, по семь — над Республики Крым и Ростовской областью, четыре — в небе над Краснодарским краем, а два — в Белгородской области. Также еще один БПЛА сбили над акваторией Азовского моря.
Атака ВСУ на Волгоградский нефтезавод и Ростовскую область
Противник использовал БПЛА для атаки на Волгоградский нефтеперерабатывающий завод «Лукойл» этой ночью. В результате начался пожар. При этом в Ростовской области российские военные в тот же период времени отразили атаки дронов в Миллеровском и Кашарском районах. Мониторинговые каналы отмечают попытки противника применить противокорабельные ракеты «Нептун». Также там зафиксировали запуски украинских БПЛА по южным регионам России.
Запорожское и купянское направления
В Плавнях и Степногорске на запорожском участке идут бои, во время которых ВС РФ активно используют беспилотники и артиллерию. Интенсивные столкновения с противником фиксируются в Малой Токмачке и Новоданиловке.
На купянском участке фронта идут ожесточенные бои в районе Московки, Соболевки и Радьковки. Противник активизировался в районе Боровой, передает военкор Евгений Лисицын в telegram-канале.
Угледарское и константиновское направления
На данный момент идут бои за населенные пункты Александроград и Искра. Такая же ситуация разворачивается в районе Камышевахи и Вороного.
При этом на константиновском направлении бои идут южнее Клебан-Быкского водохранилища — ВС РФ штурмуют Щербиновку, Катериновку и Клебан-Бык. Кроме того, у Часова Яра идет зачистка населенного пункта Предтечино.
Покровское направление
Российские войска заняли позиции на юго-западных подступах к станции Удачное и продолжают укреплять свои рубежи в районе населенного пункта Котлино. Минобороны РФ подтвердило установление контроля над Суворово и Никаноровкой — это позволило расширить участок для прорыва к востоку от Белицкого.
Поступают сообщения о продолжающихся боях вблизи Маяка и Кучерова Яра. Кроме того, в городе Родинское фиксируются ожесточенные столкновения с ВСУ, при этом инициатива находится на стороне российских сил. Представители украинской армии признают факт прорыва ВС РФ на этом направлении, объясняя ситуацию нарушениями в управлении, дезинформацией со стороны военного командования и недостаточной эффективностью коммуникаций.
Краснолиманское направление
ВС РФ ведут бои у населенного пункта Среднее, а также в северной части Шандриголово. Столкновения с ВСУ продолжаются в районах Колодезей и Торского–Заречного.
Взрывы на Украине
Прошедшей ночью были зафиксированы единичные взрывы на территории Сумской и Черниговской областей. Также подобные звуки слышали в Доброполье.
