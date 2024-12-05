Доллар на межбанковском рынке упал до 100 рублей

Курс доллара на валютном рынке Forex упал до отметки 101,3 рубля

05 декабря 2024 в 18:52 Размер текста - 17 +

Доллар упал на 4,1%, сейчас он торгуется в районе 101 рубля Фото: Анна Майорова © URA.RU С открытия торгов 5 декабря курс доллара к рублю упал на 4,1%, вернувшись на отметку в 101,3 рубля. Данные взяты с международного валютного рынка Forex. Утром доллар оценивался в 103,47 рубля. Сейчас он стоит 101,3 рубля. Это следует из данных Forex . Официально курс доллара по ЦБ — 104,2 рубля. Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев спрогнозировал падение доллара на четыре рубля. По его словам, причинами станут приостановка покупки ЦБ иностранной валюты, а также адаптация отечественных компаний к санкциям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С открытия торгов 5 декабря курс доллара к рублю упал на 4,1%, вернувшись на отметку в 101,3 рубля. Данные взяты с международного валютного рынка Forex. Утром доллар оценивался в 103,47 рубля. Сейчас он стоит 101,3 рубля. Это следует из данных Forex. Официально курс доллара по ЦБ — 104,2 рубля. Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев спрогнозировал падение доллара на четыре рубля. По его словам, причинами станут приостановка покупки ЦБ иностранной валюты, а также адаптация отечественных компаний к санкциям.