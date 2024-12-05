Доллар на межбанковском рынке упал до 100 рублей

Курс доллара на валютном рынке Forex упал до отметки 101,3 рубля
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
Доллар упал на 4,1%, сейчас он торгуется в районе 101 рубля Фото:

С открытия торгов 5 декабря курс доллара к рублю упал на 4,1%, вернувшись на отметку в 101,3 рубля. Данные взяты с международного валютного рынка Forex.

Утром доллар оценивался в 103,47 рубля. Сейчас он стоит 101,3 рубля. Это следует из данных Forex. Официально курс доллара по ЦБ — 104,2 рубля.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев спрогнозировал падение доллара на четыре рубля. По его словам, причинами станут приостановка покупки ЦБ иностранной валюты, а также адаптация отечественных компаний к санкциям.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С открытия торгов 5 декабря курс доллара к рублю упал на 4,1%, вернувшись на отметку в 101,3 рубля. Данные взяты с международного валютного рынка Forex. Утром доллар оценивался в 103,47 рубля. Сейчас он стоит 101,3 рубля. Это следует из данных Forex. Официально курс доллара по ЦБ — 104,2 рубля. Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев спрогнозировал падение доллара на четыре рубля. По его словам, причинами станут приостановка покупки ЦБ иностранной валюты, а также адаптация отечественных компаний к санкциям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...