Доллар на межбанковском рынке упал до 100 рублей

С открытия торгов 5 декабря курс доллара к рублю упал на 4,1%, вернувшись на отметку в 101,3 рубля. Данные взяты с международного валютного рынка Forex.
Утром доллар оценивался в 103,47 рубля. Сейчас он стоит 101,3 рубля. Это следует из данных Forex. Официально курс доллара по ЦБ — 104,2 рубля.
Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев спрогнозировал падение доллара на четыре рубля. По его словам, причинами станут приостановка покупки ЦБ иностранной валюты, а также адаптация отечественных компаний к санкциям.
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С открытия торгов 5 декабря курс доллара к рублю упал на 4,1%, вернувшись на отметку в 101,3 рубля. Данные взяты с международного валютного рынка Forex. Утром доллар оценивался в 103,47 рубля. Сейчас он стоит 101,3 рубля. Это следует из данных Forex. Официально курс доллара по ЦБ — 104,2 рубля. Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев спрогнозировал падение доллара на четыре рубля. По его словам, причинами станут приостановка покупки ЦБ иностранной валюты, а также адаптация отечественных компаний к санкциям.